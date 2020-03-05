Root Checker

Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для Android
Полезное Android-приложение, которое позволяет пользователям практически моментально восстанавливать важные файлы, фотографии, изображения и видеоролики.
f.lux 22.0 для Android
f.lux - мобильная версия утилиты для регулирования цветовой гаммы дисплея вашего Android-девайса в зависимости от времени суток, благодаря которой можно существенно
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
CPU-Z 1.33 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
AIDA64 1.68 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
SD Maid 4.15.6 для Android
SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита