Root Checker для Android

Root Checker 6.4.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Root Checker 6.4.7 для AndroidОписание   Скачать Root Checker 6.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (9,58 Мб) Скриншоты Root Checker 6.4.7 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Root Checker 6.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Root Checker 6.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет проверить мобильное устройство на наличие root-прав и удостовериться в правильности установки и функционирования BusyBox.

Для продвинутых пользователей присутствует возможность получить с помощью приложения множество полезной детальной информации по root-доступу, правда для этого придется приобрести PRO версию программы. Кроме этого имеется раздел для начинающих пользователей, в котором даются ответы на вопросы что такое root-права, для чего они нужны, какие дают преимущества, как получить права суперпользователя и пр.

Root Checker
Root Checker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для Android

Полезное Android-приложение, которое позволяет пользователям практически моментально восстанавливать важные файлы, фотографии, изображения и видеоролики.

f.lux 22.0 для Android

f.lux - мобильная версия утилиты для регулирования цветовой гаммы дисплея вашего Android-девайса в зависимости от времени суток, благодаря которой можно существенно

Kingo Android Root 3.3 для Android

Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство

CPU-Z 1.33 для Android

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой

AIDA64 1.68 для Android

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда

SD Maid 4.15.6 для Android

SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита

скачать Adguard

Отзывы о программе Root Checker

Admin

Отзывов о программе Root Checker 6.4.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 