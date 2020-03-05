Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет проверить мобильное устройство на наличие root-прав и удостовериться в правильности установки и функционирования BusyBox.

Для продвинутых пользователей присутствует возможность получить с помощью приложения множество полезной детальной информации по root-доступу, правда для этого придется приобрести PRO версию программы. Кроме этого имеется раздел для начинающих пользователей, в котором даются ответы на вопросы что такое root-права, для чего они нужны, какие дают преимущества, как получить права суперпользователя и пр.