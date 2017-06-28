NetBalancer 9.9.6
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
Radmin 3.5
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких
AnyDesk 3.3.1
AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам,
TeamViewer 12.0.78716
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
LanSpy 2.0.0.155
LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере
IP-Tools 2.58
IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном