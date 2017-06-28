Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки по интернету, отображения своего экрана другим пользователям и т.д. Приложение не требует установки в систему и сразу готово для использования. При этом не требуется настраивать фаервол или роутер.

После запуска программы вам будет присвоен некий ID и выдан пароль. Сообщив эти данные другому пользователю Supremo, вы позволите ему получить доступ к управлению своим ПК. Если же необходимо обратное действие (вы должны подключиться к удаленному ПК), то соответственно должны ввести его ID и пароль. Удобно, что можно организовать своеобразную адресную книгу пользователей и распределять их по группам, что значительно упрощает в дальнейшем поиск нужного клиента.

Из дополнительных возможностей программы стоит отметить: