Supremo для Windows

Supremo 3.4.0.1141

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Описание Supremo 3.4.0.1141Описание   Скачать Supremo 3.4.0.1141СКАЧАТЬ (6,26 Мб) Скриншоты Supremo 3.4.0.1141Скриншоты (2)   Статистика Supremo 3.4.0.1141Статистика   Отзывы о Supremo 3.4.0.1141Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки по интернету, отображения своего экрана другим пользователям и т.д. Приложение не требует установки в систему и сразу готово для использования. При этом не требуется настраивать фаервол или роутер.

После запуска программы вам будет присвоен некий ID и выдан пароль. Сообщив эти данные другому пользователю Supremo, вы позволите ему получить доступ к управлению своим ПК. Если же необходимо обратное действие (вы должны подключиться к удаленному ПК), то соответственно должны ввести его ID и пароль. Удобно, что можно организовать своеобразную адресную книгу пользователей и распределять их по группам, что значительно упрощает в дальнейшем поиск нужного клиента.

Из дополнительных возможностей программы стоит отметить:

  • передача файлов как при работе с обычным файловым менеджером
  • шифрование всех отправляемых данных алгоритмом AES 256-bit
  • случайно генерируемый 4-значный пароль для каждой сессии
  • создание конференций с участием нескольких пользователей (в платной версии)
  • полностью настраиваемый аккаунт и другие полезности
Что нового в Supremo 3.4.0.1141?
  • Улучшения в работе программе
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Supremo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 6 293
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе Supremo

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