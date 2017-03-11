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HTTPS Everywhere для Windows

HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla Firefox

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Описание HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla FirefoxСкриншоты (2)   Статистика HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о HTTPS Everywhere 5.2.12 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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HTTPS Everywhere - браузерное расширение, которое автоматически включает защищённое HTTPS-соединение на всех посещаемых вами ресурсах, если это конечно возможно. Учитывая увеличивающееся с каждым днем количество рисков при посещении страниц с незащищенным (HTTP) соединением, казалось бы каждый сайт должен загружать защищённую версию по умолчанию. Но часто на практике этого не происходит - многие ресурсы не считают необходимым включать данную опцию в обязательном порядке. В этом случае вам поможет HTTPS Everywhere.

Используя этот плагин, если вы попытаетесь зайти на незащищённую версию сайта, то будете перенаправлены его на HTTPS-аналог, если таковой имеется. При желании в настройках можно установить метку о полном блокировании HTTP - тогда ресурс без защищенной версии вообще не откроется. Из дополнительных опций присутствует настройка списка сайтов с принудительным шифрованием.

Скриншоты HTTPS Everywhere:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Утилиты к браузерам
 Вирусов нет в HTTPS Everywhere 5.1.4 (23 Март 2016)

Отзывы о программе HTTPS Everywhere

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