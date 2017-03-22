osmino: WiFi раздать бесплатно - приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое существенно упрощает раздачу WiFi со своего мобильного устройства.

Одним нажатием на красивый бесплатный виджет вы теперь за секунду можете раздать WiFi для всех окружающих устройств. В настройках всегда можно задать пароль доступа к вашей персональной точке доступа к WiFi.

В режиме модема соединение по WiFi отключается, и необходимо установить интернет-соединение по 3G/4G/LTE. За дополнительное использование сотовым оператором может взиматься плата.