Программы для Android » Интернет, коммуникации » Wi-Fi » osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для Android
osmino: WiFi раздать бесплатно для Android

osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для AndroidОписание   Скачать osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для AndroidСКАЧАТЬ (3,75 Мб) Скриншоты osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для AndroidСтатистика   Отзывы о osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

osmino: WiFi раздать бесплатно - приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое существенно упрощает раздачу WiFi со своего мобильного устройства.

Одним нажатием на красивый бесплатный виджет вы теперь за секунду можете раздать WiFi для всех окружающих устройств. В настройках всегда можно задать пароль доступа к вашей персональной точке доступа к WiFi.

В режиме модема соединение по WiFi отключается, и необходимо установить интернет-соединение по 3G/4G/LTE. За дополнительное использование сотовым оператором может взиматься плата.

Скриншоты osmino: WiFi раздать бесплатно:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 335
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi

Отзывы о программе osmino: WiFi раздать бесплатно

Акылбек про osmino: WiFi раздать бесплатно 1.4.08 для Android [01-04-2016]

Да это приложение действительно работает! Разработчикам спасибо, что такую систему придумали! Про100 Гений! Про100 Супер!
Я одного тут не пойму, а если с телефона передаю к компютеру или ноутбуку, то трафики больше изтратятся или также как на телефоне уходят инт. трафики? Кто нибудь не подскажете?
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi"
 

Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android

Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве

Network Signal Info 3.50.12 для Android

Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное соединение. Позволяет узнать сеть оператора, SIM номер провайдера, тип сети

OpenSignal 3G 4G WiFi карты 4.13 для Android

OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям

Wi-Fi Detector 1.2 для Android

Wi-Fi Detector - программа, которая предназначена для поиска бесплатных точек доступа Wi-Fi. С помощью этого приложения можно не только обнаружить бесплатный Wi-Fi, но и определить точное место с наилучшим сигналом

PDAnet 4.19 для Android

PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi Hotspot. Для корректной работы на компьютере необходимо установить дополнительное ПО

WiFi OnOff 2.0.0 для Android

WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

King of Thieves

Drag Racing

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Talking Ben the Dog

Angry Birds Space

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

 
 