Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android
Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве
Network Signal Info 3.50.12 для Android
Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное соединение. Позволяет узнать сеть оператора, SIM номер провайдера, тип сети
OpenSignal 3G 4G WiFi карты 4.13 для Android
OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям
Wi-Fi Detector 1.2 для Android
Wi-Fi Detector - программа, которая предназначена для поиска бесплатных точек доступа Wi-Fi. С помощью этого приложения можно не только обнаружить бесплатный Wi-Fi, но и определить точное место с наилучшим сигналом
PDAnet 4.19 для Android
PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi Hotspot. Для корректной работы на компьютере необходимо установить дополнительное ПО
WiFi OnOff 2.0.0 для Android
WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi