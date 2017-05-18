Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета. Если по каким-либо причинам в вашем регионе запрещен доступ к определенным сайтам или ресурсам, то это расширение решит такую проблему буквально в пару кликов мышки.

Смысл технологии VPN (Virtual Privat Network) состоит в перенаправлении всего вашего трафика через удаленный сервер, с которым установлено защищенное соединение. Т.к. данные зашифрованы, то их нельзя отфильтровать или заблокировать. Ваш реальный ip-адрес подменяется на виртуальный, таким образом вы становитесь жителем другой области или даже страны.

Использование VPN также очень полезно при подключении к общественным точкам доступа выхода в интернет, т.к. в этом случае злоумышленники не смогут перехватить ваш трафик, воспользоваться данными аккаунтов и получить доступ к приватной информации.

Работать с сервисом очень просто - программа полностью оправдывает свое название. После установки и запуска расширения кликните по его иконке. В открывшемся меню нужно нажать на кнопку "Click to Connect" и программа автоматически подсоединит вас к наиболее оптимальному серверу. Если же вы хотите выбрать сервер в ручном режиме, то и это возможно. Доступны такие страны как Франция, Великобритания, Канада, Дания, Швеция, Голландия, Сингапур, США, Германия.