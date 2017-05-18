Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета. Если по каким-либо причинам в вашем регионе запрещен доступ к определенным сайтам или ресурсам, то это расширение решит такую проблему буквально в пару кликов мышки.
Смысл технологии VPN (Virtual Privat Network) состоит в перенаправлении всего вашего трафика через удаленный сервер, с которым установлено защищенное соединение. Т.к. данные зашифрованы, то их нельзя отфильтровать или заблокировать. Ваш реальный ip-адрес подменяется на виртуальный, таким образом вы становитесь жителем другой области или даже страны.
Использование VPN также очень полезно при подключении к общественным точкам доступа выхода в интернет, т.к. в этом случае злоумышленники не смогут перехватить ваш трафик, воспользоваться данными аккаунтов и получить доступ к приватной информации.
Работать с сервисом очень просто - программа полностью оправдывает свое название. После установки и запуска расширения кликните по его иконке. В открывшемся меню нужно нажать на кнопку "Click to Connect" и программа автоматически подсоединит вас к наиболее оптимальному серверу. Если же вы хотите выбрать сервер в ручном режиме, то и это возможно. Доступны такие страны как Франция, Великобритания, Канада, Дания, Швеция, Голландия, Сингапур, США, Германия.
Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету
Отзывы о программе Touch VPN
Иван про Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome [16-04-2016]
Touch VPN 1.0.44 хорошая версия, а новая не работает =(
Ссылка на сайт разработчика только с новой версией, добавьте старую версию Touch VPN 1.0.44, пожалуйста! | 1 | Ответить
Не шпрехаем про Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome [10-04-2016]
Админы, добавьте, пожалуйста, закачку с вашего сайта на Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome , а то у разработчика всё на нагло-саксонском... не все гавкают по собачьи... значка на скачку два часа втроём искали на их сайте - и не нашли... Что на 11 языках, в том числе и на собачьем - есть, на цивилизованном РУССКОМ - НЕТ! И значка скачать - НЕТ! | | Ответить