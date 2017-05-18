Touch VPN для Windows

Touch VPN 1.5.8 для Google Chrome

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Описание Touch VPN 1.5.8 для Google ChromeОписание   Скачать Touch VPN 1.5.8 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,86 Мб) Скриншоты Touch VPN 1.5.8 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика Touch VPN 1.5.8 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Touch VPN 1.5.8 для Google ChromeОтзывы (2)  
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4.73 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета. Если по каким-либо причинам в вашем регионе запрещен доступ к определенным сайтам или ресурсам, то это расширение решит такую проблему буквально в пару кликов мышки.

Смысл технологии VPN (Virtual Privat Network) состоит в перенаправлении всего вашего трафика через удаленный сервер, с которым установлено защищенное соединение. Т.к. данные зашифрованы, то их нельзя отфильтровать или заблокировать. Ваш реальный ip-адрес подменяется на виртуальный, таким образом вы становитесь жителем другой области или даже страны.

Использование VPN также очень полезно при подключении к общественным точкам доступа выхода в интернет, т.к. в этом случае злоумышленники не смогут перехватить ваш трафик, воспользоваться данными аккаунтов и получить доступ к приватной информации.

Работать с сервисом очень просто - программа полностью оправдывает свое название. После установки и запуска расширения кликните по его иконке. В открывшемся меню нужно нажать на кнопку "Click to Connect" и программа автоматически подсоединит вас к наиболее оптимальному серверу. Если же вы хотите выбрать сервер в ручном режиме, то и это возможно. Доступны такие страны как Франция, Великобритания, Канада, Дания, Швеция, Голландия, Сингапур, США, Германия.

Скриншоты Touch VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)234 / 3 530
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Контроль доступа
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Отзывы о программе Touch VPN

Иван про Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome [16-04-2016]

Touch VPN 1.0.44 хорошая версия, а новая не работает =(
Ссылка на сайт разработчика только с новой версией, добавьте старую версию Touch VPN 1.0.44, пожалуйста!
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Не шпрехаем про Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome [10-04-2016]

Админы, добавьте, пожалуйста, закачку с вашего сайта на Touch VPN 1.0.44 для Google Chrome , а то у разработчика всё на нагло-саксонском... не все гавкают по собачьи... значка на скачку два часа втроём искали на их сайте - и не нашли... Что на 11 языках, в том числе и на собачьем - есть, на цивилизованном РУССКОМ - НЕТ! И значка скачать - НЕТ!
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