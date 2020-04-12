VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций и опций для еще более удобного, интересного и продуктивного общения на vk.com. Возможности плагина достаточно разнообразны, выделим лишь наиболее интересные:
имеется функция скробблера Last.fm,
отображение информации о размере и качестве аудио при наведении на время,
меню быстрого доступа к разделам пользователей,
пролистывание фотографий колёсиком мышки,
выдача ссылок на все фото альбома в виде списка,
показ фотографии и дополнительной информации при наведении на маленькие аватарки,
обход предупреждений о переходе по внешней ссылке,
добавление кнопок антилайков "Не нравится",
фиксация положения левого меню,
ссылка на стену в левом меню,
список непрочитанных сообщений в левом меню.
календарик, часы/дата
проверка новых/удалившихся друзей,
возможность разделить друзей на группы по половому признаку,
отображение на всех страницах текущего онлайн статуса,
возраст и знак зодиака в профилях,
подсветка ссылок на друзей другим цветом
уменьшение промежутков между аудио в списке
сохранение переписки в файл
дополнительные смайлы
изменение раскладки текста в текущем поле при нажатии CTRL+ Q или CTRL+ ],
очистка стены,
удаление всех комментариев к записи на стене,
массовое удаление всех входящих/исходящих сообщений,
сортировка новых фотографий в новостях в порядке добавления,
кнопка удаление дубликатов аудио из поиска (при поиске из "Мои аудиозаписи"),
замена стандартных звуков уведомлений, на более заметные,
быстрая скачка чужой фотографии в свой альбом,
и многое-многое другое...
Как уже отмечалось, версия VkOpt для Google Chrome / Opera 15+ может быть установлена на любые другие браузеры, построенные на движке Chromium: Comodo Dragon, SRWare Iron, Интернет от Mail.ru, Рамблер-Браузер, Яндекс.Браузер и другие менее известные сборки.
Павел про VkOpt 2.3.0.1 для Google Chrome / Opera 15+ [09-06-2015]
Отличнейшая штука! Очень большое количество самых разнообразных функций, специально для перфекционистов) Хорошо, что всё в одном.
Однако мне среди всего не хватило функции превращения цветового оформления в негатив (темный фон, белый текст) Но приложению все равно 5+ 4 | 6 | Ответить
Олег про VkOpt 2.2.1.3 build 131209 для Google Chrome / Opera 15+ [22-09-2014]
Очень хорошая программа, добавляет огромное количество нужных функций 2 | 3 | Ответить
Ravin про VkOpt 2.2.1.3 build 131209 для Google Chrome / Opera 15+ [07-07-2014]