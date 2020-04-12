VkOpt для Windows

VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+

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Описание VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+Описание   Скачать VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+СКАЧАТЬ (384 Кб) Скриншоты VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+Скриншоты (7)   Статистика VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+Статистика   Отзывы о VkOpt 3.0.7.21 для Google Chrome / Opera 15+Отзывы (6)  
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4.05 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.05 из 5
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VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций и опций для еще более удобного, интересного и продуктивного общения на vk.com. Возможности плагина достаточно разнообразны, выделим лишь наиболее интересные:

  • имеется функция скробблера Last.fm,
  • отображение информации о размере и качестве аудио при наведении на время,
  • меню быстрого доступа к разделам пользователей,
  • пролистывание фотографий колёсиком мышки,
  • выдача ссылок на все фото альбома в виде списка,
  • показ фотографии и дополнительной информации при наведении на маленькие аватарки,
  • обход предупреждений о переходе по внешней ссылке,
  • добавление кнопок антилайков "Не нравится",
  • фиксация положения левого меню,
  • ссылка на стену в левом меню,
  • список непрочитанных сообщений в левом меню.
  • календарик, часы/дата
  • проверка новых/удалившихся друзей,
  • возможность разделить друзей на группы по половому признаку,
  • отображение на всех страницах текущего онлайн статуса,
  • возраст и знак зодиака в профилях,
  • подсветка ссылок на друзей другим цветом
  • уменьшение промежутков между аудио в списке
  • сохранение переписки в файл
  • дополнительные смайлы
  • изменение раскладки текста в текущем поле при нажатии CTRL+ Q или CTRL+ ],
  • очистка стены,
  • удаление всех комментариев к записи на стене,
  • массовое удаление всех входящих/исходящих сообщений,
  • сортировка новых фотографий в новостях в порядке добавления,
  • кнопка удаление дубликатов аудио из поиска (при поиске из "Мои аудиозаписи"),
  • замена стандартных звуков уведомлений, на более заметные,
  • быстрая скачка чужой фотографии в свой альбом,
  • и многое-многое другое...

Как уже отмечалось, версия VkOpt для Google Chrome / Opera 15+ может быть установлена на любые другие браузеры, построенные на движке Chromium: Comodo Dragon, SRWare Iron, Интернет от Mail.ru, Рамблер-Браузер, Яндекс.Браузер и другие менее известные сборки.

VkOpt
VkOpt
VkOpt
VkOpt
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 55 829
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе VkOpt

Ярик про VkOpt 3.0.7.2 для Google Chrome / Opera 15+ [11-04-2020]

не работает вообще это программа с янедксом браузером,даже с официального сайта)
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Саша про VkOpt 2.3.1 для Google Chrome / Opera 15+ [07-10-2016]

Фигня полнвя
6 | 23 | Ответить

Павел про VkOpt 2.3.0.1 для Google Chrome / Opera 15+ [09-06-2015]

Отличнейшая штука! Очень большое количество самых разнообразных функций, специально для перфекционистов) Хорошо, что всё в одном.
Однако мне среди всего не хватило функции превращения цветового оформления в негатив (темный фон, белый текст) Но приложению все равно 5+
4 | 6 | Ответить

Олег про VkOpt 2.2.1.3 build 131209 для Google Chrome / Opera 15+ [22-09-2014]

Очень хорошая программа, добавляет огромное количество нужных функций
2 | 3 | Ответить

Ravin про VkOpt 2.2.1.3 build 131209 для Google Chrome / Opera 15+ [07-07-2014]

нормально
3 | 3 | Ответить

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