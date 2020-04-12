VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций и опций для еще более удобного, интересного и продуктивного общения на vk.com. Возможности плагина достаточно разнообразны, выделим лишь наиболее интересные:

имеется функция скробблера Last.fm,

отображение информации о размере и качестве аудио при наведении на время,

меню быстрого доступа к разделам пользователей,

пролистывание фотографий колёсиком мышки,

выдача ссылок на все фото альбома в виде списка,

показ фотографии и дополнительной информации при наведении на маленькие аватарки,

обход предупреждений о переходе по внешней ссылке,

добавление кнопок антилайков "Не нравится",

фиксация положения левого меню,

ссылка на стену в левом меню,

список непрочитанных сообщений в левом меню.

календарик, часы/дата

проверка новых/удалившихся друзей,

возможность разделить друзей на группы по половому признаку,

отображение на всех страницах текущего онлайн статуса,

возраст и знак зодиака в профилях,

подсветка ссылок на друзей другим цветом

уменьшение промежутков между аудио в списке

сохранение переписки в файл

дополнительные смайлы

изменение раскладки текста в текущем поле при нажатии CTRL+ Q или CTRL+ ],

очистка стены,

удаление всех комментариев к записи на стене,

массовое удаление всех входящих/исходящих сообщений,

сортировка новых фотографий в новостях в порядке добавления,

кнопка удаление дубликатов аудио из поиска (при поиске из "Мои аудиозаписи"),

замена стандартных звуков уведомлений, на более заметные,

быстрая скачка чужой фотографии в свой альбом,

и многое-многое другое...

Как уже отмечалось, версия VkOpt для Google Chrome / Opera 15+ может быть установлена на любые другие браузеры, построенные на движке Chromium: Comodo Dragon, SRWare Iron, Интернет от Mail.ru, Рамблер-Браузер, Яндекс.Браузер и другие менее известные сборки.