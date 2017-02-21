UltraUXThemePatcher для Windows

UltraUXThemePatcher 3.1.9

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Описание UltraUXThemePatcher 3.1.9Описание   Скачать UltraUXThemePatcher 3.1.9СКАЧАТЬ (162 Кб) Скриншоты UltraUXThemePatcher 3.1.9Скриншоты (2)   Статистика UltraUXThemePatcher 3.1.9Статистика   Отзывы о UltraUXThemePatcher 3.1.9Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows.

По умолчанию на операционной системе от Microsoft запрещено изменять темы оформления помимо тех, которые идут в комплекте. Не дают возможности для этого несколько файлов в папке с Windows, которые данная программа и "пропатчивает" в процессе установки. Самостоятельно искать злосчастные файлы не нужно, приложение обнаруживает их автоматически. Быстро, бесплатно и без проблем, потому что если ваша версия Windows не сможет принять патч он это определит и ничего менять не будет. От пользователя требуется лишь подтвердить внесение изменений и перезагрузить компьютер.

Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она один раз и не требует "обслуживания". По сути, это пошаговый установщик патча со стандартным для всех инсталляторов интерфейсом. На одном из шагов установки программа отобразит текущий статус "патчинга" нужных файлов. Так что если вы не уверены, что когда-либо ранее использовали эту утилиту на установленной копии Windows, то сможете увидеть это на экране статуса и отменить установку.

Как установить тему?

  1. Скачиваем любую тему на ваш вкус для своей ОС .
  2. Устанавливаем патч для сторонних тем - UltraUXThemePatcher, и перезагружаем компьютер.
  3. Извлекаем архив с темой и копируем файлы темы в директорию "C:\Windows\Resources\Themes\"

Перед установкой патча рекомендуется создать точку восстановления.

Внимание! Использовать программу вы можете на свой страх и риск, потому как вмешательство в системные файлы может закончиться возникновением багов при работе операционки.

Скриншоты UltraUXThemePatcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 356
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения

Отзывы о программе UltraUXThemePatcher

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