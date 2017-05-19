Agisoft PhotoScan - мощный графический инструмент для создания 3D-моделей объектов из нескольких "плоских" изображений. Для создания модели нужно использовать как минимум две ее картинки с разных сторон. Готовый проект автоматически визиализируется и может быть преобразован в один из доступных форматов: 3DS, Wavefront OBJ, COLLADA, U3D, Stanford PLY и PDF.

Чтобы сохранить оригинальные пропорции объекта, предусмотрена гибкая ручная привязка расстояния между точками. Для этого нужно указать не менее трех точек для трех ракурсов объекта. Это позволит определить проекцию модели на выбранной поверхность и построить матрицу высот.

Из дополнительных опций следует выделить построение четырехмерной реконструкции динамических сцен, полигональную генерацию модели, задействование сценариев Python, выбор алгоритма восстановления геометрии объекта и др. возможности.

В целом, Agisoft PhotoScan достаточно продвинутый редактор 3D-моделей, однако несмотря на наличие русской локализации, для освоения его интерфейса и функционала потребуется некий опыт работы с подобными приложениями.