Программы для Windows » Графика и дизайн » 3D » Астра Конструктор Мебели 3.1

Астра Конструктор Мебели для Windows

Описание
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Оценка: 3.89/5 голосов - 42
Лицензия: Демо версия | Цена: от 60 евро | Купить
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:3D - Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):3 / 60 324 | Статистика
Размер:31,98 Мб
Астра Конструктор Мебели скриншот № 1
Астра Конструктор Мебели скриншот № 2
Астра Конструктор Мебели скриншот № 3
Астра Конструктор Мебели скриншот № 4

Астра Конструктор Мебели - Программа предназначена для проектирования корпусной мебели и дизайна интерьера.

Программа использует инструменты, которые Вы уже знаете и ее очень просто освоить. Также просто работать с программой - проектировать новые изделия и эффективно демонстрировать их заказчику. Специальные функции обеспечивают точную сборку изделия. Не будет больше ошибок и брака. Все размеры программа контролирует автоматически. Вы можете накопить огромную библиотеку типовых изделий и очень быстро, за считанные минуты на их основе создавать новые проекты.

Проектирование мебели и дизайн интерьера выполняется в любой из проекций (план, фронт, вид сбоку) или в видах Перспектива и Аксонометрия. Рабочее пространство можно разделить на две или четыре части и в каждой из них установить отдельную проекцию. Программа позволяет вращать сцену и просматривать ее под произвольными углами зрения.

Как никогда приятной становится работа с заказчиком - программа обеспечивает реалистичный просмотр проекта с учетом текстур материала и перспективного отображения. Готовый проект автоматически сохраняется как заказ для раскроя.

Для проекта Астра Конструктор Мебели формирует отчеты: спецификацию и ведомость расхода материалов. Вы можете распечатать любую проекцию проекта, в т. ч. перспективу или аксонометрию под любым углом зрения. Распечатанные изображения проекта можно использовать в качестве сборочного чертежа.

Все действия приобретают особую эффективность, проект и раскрой за 20 минут - это реальность!

Что нового в Астра Конструктор Мебели 3.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Астра Конструктор Мебели

Сергей про Астра Конструктор Мебели 2.1 [23-12-2013]

Попробовал недавно.Программа очень слабая,хотя задумка не плохая.Есть конечно идеи как бы она должна работать,но это уже для автора. И конечно же не стоит тех денег которые за нее просят.
5 | 5 | Ответить

Kostik про Астра Конструктор Мебели 1.2.0 [27-02-2009]

Что то какая то скудная программа... пока рисуешь... все расчеты в уме можно сделать) а для расчетов есть какие-нибудь програмы? желательно для торгового оборудование... пишите на kostik.kirov@mail.ru могу тоже в обмен поделиться разной информацией...
3 | 4 | Ответить

NOS про Астра Конструктор Мебели 1.2.0 [29-11-2008]

Блин во всем нет ниодной полной бесплатной версии?!!!!!!!!!!
11 | 8 | Ответить

Алексей про Астра Конструктор Мебели 1.2.0 [11-06-2008]

очень похожа на польскую програму PRO100.Работала хорошо,но мудно
5 | 4 | Ответить

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