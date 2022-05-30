Астра Конструктор Мебели - Программа предназначена для проектирования корпусной мебели и дизайна интерьера.

Программа использует инструменты, которые Вы уже знаете и ее очень просто освоить. Также просто работать с программой - проектировать новые изделия и эффективно демонстрировать их заказчику. Специальные функции обеспечивают точную сборку изделия. Не будет больше ошибок и брака. Все размеры программа контролирует автоматически. Вы можете накопить огромную библиотеку типовых изделий и очень быстро, за считанные минуты на их основе создавать новые проекты.

Проектирование мебели и дизайн интерьера выполняется в любой из проекций (план, фронт, вид сбоку) или в видах Перспектива и Аксонометрия. Рабочее пространство можно разделить на две или четыре части и в каждой из них установить отдельную проекцию. Программа позволяет вращать сцену и просматривать ее под произвольными углами зрения.

Как никогда приятной становится работа с заказчиком - программа обеспечивает реалистичный просмотр проекта с учетом текстур материала и перспективного отображения. Готовый проект автоматически сохраняется как заказ для раскроя.

Для проекта Астра Конструктор Мебели формирует отчеты: спецификацию и ведомость расхода материалов. Вы можете распечатать любую проекцию проекта, в т. ч. перспективу или аксонометрию под любым углом зрения. Распечатанные изображения проекта можно использовать в качестве сборочного чертежа.

Все действия приобретают особую эффективность, проект и раскрой за 20 минут - это реальность!