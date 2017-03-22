Яндекс.Диск для Android

Яндекс.Диск 3.06 для Android

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Описание Яндекс.Диск 3.06 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Диск 3.06 для AndroidСКАЧАТЬ (12,03 Мб) Скриншоты Яндекс.Диск 3.06 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Яндекс.Диск 3.06 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Диск 3.06 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Диск - удобный сервис от российского поисковика, позволяющий получить виртуальный облачный диск для хранения разнообразной информации. Теперь все самые нужные файлы будут всегда под рукой: получите доступ к своим фотографиям, видеороликам, аудио композициям, документам и т.д. с разных устройств в любой точке планеты, где есть выход в интернет.

Основные возможности сервиса:

  • Перенос данных с мобильного девайса на настольный ПК и обратно без проводов.
  • В случае поломки, кражи или утери устройства вы всегда сможете восстановить информацию с облачного хранилища.
  • Отправка ссылок на файлы или папки другим людям, чтобы поделиться данными и сэкономить мобильный трафик.
  • Фотографии, сделанные через приложение, сразу оказываются на всех ваших совместимых устройствах.
  • Раздел "Офлайн", файлы и папки в котором доступны даже без выхода в интернет.

Для того, чтобы начать пользоваться диском, нужно иметь аккаунт в сервисах Яндекса (например, почтовый). Однако если у вас его еще нет, то не переживайте - регистрация очень проста и не отнимет у вас много времени.

Для каждого пользователя выделяется 20 ГБ дискового пространства, что вполне достаточно для хранения основной информации. Но если этого окажется недостаточно, то всегда можно купить дополнительные пакеты на 10 ГБ, 100 ГБ и даже 1 ТБ.

Что нового в Яндекс.Диск 3.06 для Android?
  • Если друг поделится с вами файлом и вы его откроете, а может, даже прокомментируете, то ссылка на этот файл сохранится в разделе «Лента». Когда вы в следующий раз захотите его открыть, вам не придётся долго искать.
Скриншоты Яндекс.Диск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами

Отзывы о программе Яндекс.Диск

Admin

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