HTTP FS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|Tiar Apps
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.57 Мб
|СКАЧАТЬ
HTTP FS - это приложение, которое упрощает обмен файлами в сети, работая как локальный HTTP-сервер. С его помощью вы можете быстро и удобно делиться файлами с другими пользователями, просто запустив сервер в вашей Wi-Fi сети или создав точку доступа. После этого выберите папку на вашем устройстве, которую хотите обменять, и предоставьте пользователям в сети ссылку на ваш HTTP-сервер или отсканируйте QR-код для быстрого доступа.
Основные возможности приложения HTTP FS:
- Обмен файлами через локальный HTTP-сервер.
- Возможность запуска сервера в сети Wi-Fi или создания точки доступа.
- Выбор любой доступной папки на вашем устройстве для обмена файлами.
- Предоставление пользователям в сети ссылки на ваш HTTP-сервер или QR-кода для быстрого доступа.
- Возможность использования приложения как WebDAV сервера для более удобного обмена файлами.
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