HTTP FS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.57 Мб
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HTTP FS - это приложение, которое упрощает обмен файлами в сети, работая как локальный HTTP-сервер. С его помощью вы можете быстро и удобно делиться файлами с другими пользователями, просто запустив сервер в вашей Wi-Fi сети или создав точку доступа. После этого выберите папку на вашем устройстве, которую хотите обменять, и предоставьте пользователям в сети ссылку на ваш HTTP-сервер или отсканируйте QR-код для быстрого доступа.

Основные возможности приложения HTTP FS:

  • Обмен файлами через локальный HTTP-сервер.
  • Возможность запуска сервера в сети Wi-Fi или создания точки доступа.
  • Выбор любой доступной папки на вашем устройстве для обмена файлами.
  • Предоставление пользователям в сети ссылки на ваш HTTP-сервер или QR-кода для быстрого доступа.
  • Возможность использования приложения как WebDAV сервера для более удобного обмена файлами.
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