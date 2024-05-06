HTTP FS - это приложение, которое упрощает обмен файлами в сети, работая как локальный HTTP-сервер. С его помощью вы можете быстро и удобно делиться файлами с другими пользователями, просто запустив сервер в вашей Wi-Fi сети или создав точку доступа. После этого выберите папку на вашем устройстве, которую хотите обменять, и предоставьте пользователям в сети ссылку на ваш HTTP-сервер или отсканируйте QR-код для быстрого доступа.

Основные возможности приложения HTTP FS: