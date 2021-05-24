SHAREit Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.78 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,04 Мб
СКАЧАТЬ
SHAREit Lite скриншот № 1
SHAREit Lite скриншот № 2
SHAREit Lite скриншот № 3
SHAREit Lite скриншот № 4

SHAREit Lite - облегченная версия популярного мобильного приложения, позволяющего обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на близком расстоянии по Wi-Fi-сети.

Меньший размер приложения позволяет экономить место на мобильном устройстве, а более высокая скорость передачи данных делает процесс обмена файлами более комфортным.

Основные возможности SHAREit Lite:

  • Передача любых файлов, без необходимости в Интернет-подключении с очень высокой скоростью.
  • Никакой рекламы при использовании приложения. SHAREit lite предоставляет простой и удобный интерфейс для передачи файлов.
  • Позволяет делиться любыми файлами в любое время.
  • Перенос всех типов файлов без потери качества: фото, видео, электронные книги, документы, музыка, приложения, zip, txt и т.д.
  • Возможность делиться видео, фотографиями, музыкой, приложениями, документами и любыми другими типами файлов неограниченного размера.
  • Возможность отправлять множество файлов как одну коллекцию: фотоальбом, видеоколлекцию, музыкальный альбом, коллекцию фильмов, документы и т.д.
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

скачать ShareMiShareMi 2.2.6

Мобильное Android-приложение, которое позволяет передавать и делиться любыми файлами...

скачать TorrServeTorrServe 1.2.86_18

Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...

скачать uTorrentuTorrent 6.6.2

uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...

скачать Google ДискGoogle Диск 2.20.281.05.40

Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...

скачать FludFlud 1.8.3.1

Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android...

скачать CLONEitCLONEit 2.2.78_ww

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с...

Отзывы о программе SHAREit Lite

Admin

Отзывов о программе SHAREit Lite 3.0.78 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв