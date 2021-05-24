SHAREit Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.78 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Media4U Technology Pte.Ltd.
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,04 Мб
|СКАЧАТЬ
SHAREit Lite - облегченная версия популярного мобильного приложения, позволяющего обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на близком расстоянии по Wi-Fi-сети.
Меньший размер приложения позволяет экономить место на мобильном устройстве, а более высокая скорость передачи данных делает процесс обмена файлами более комфортным.
Основные возможности SHAREit Lite:
- Передача любых файлов, без необходимости в Интернет-подключении с очень высокой скоростью.
- Никакой рекламы при использовании приложения. SHAREit lite предоставляет простой и удобный интерфейс для передачи файлов.
- Позволяет делиться любыми файлами в любое время.
- Перенос всех типов файлов без потери качества: фото, видео, электронные книги, документы, музыка, приложения, zip, txt и т.д.
- Возможность делиться видео, фотографиями, музыкой, приложениями, документами и любыми другими типами файлов неограниченного размера.
- Возможность отправлять множество файлов как одну коллекцию: фотоальбом, видеоколлекцию, музыкальный альбом, коллекцию фильмов, документы и т.д.
Мобильное Android-приложение, которое позволяет передавать и делиться любыми файлами...
Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...
Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android...
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с...
Отзывы о программе SHAREit Lite
Admin
Отзывов о программе SHAREit Lite 3.0.78 пока нет, можете добавить...