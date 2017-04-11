SpyHunter - мощная утилита для обнаружения в системе различного вредоносного ПО, защищая вас от негативного воздействия шпионских модулей, троянов, руткитов, червей, рекламных блоков и т.д. Программа глубоко сканирует все разделы и области вашего компьютера, в том числе память, реестр, куки и файлы.

Этот антишпион оснащен несколькими компонентами для выявления всех возможных и потенциальных угроз, обеспечения максимальной безопасности системы и комфортной работы:

модуль System Guards находит и нейтрализует подозрительные процессы, которые могут запускать нежелательные программы через реестр.

модуль Compact OS позволяет удалять руткиты и другие глубоко "укоренившиеся" вредоносные приложения даже без загрузки самой операционки.

модуль Исключений содержит отдельные программы, которым вы доверяете и которые будут исключены из списка анализа при сканировании.

Планировщик сканирования - установите расписание автоматического анализа своего компьютера и тогда вам не придется делать это в ручном режиме.

Работать с этим инструментом достаточно легко и просто благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу: от вас требуется минимум настроек - просто запустите сканирование и дождитесь его окончания.

Антивирусные базы программы обновляются ежедневно, что обеспечивает самую актуальную защиту даже от новых и еще неизвестных угроз.

В завершение нельзя не упомянуть о компоненте Spyware HelpDesk, с помощью которого создается отчет о зараженной системе, отправляемый разработчикам приложения для подготовки конкретного решения излечения вашего компьютера.