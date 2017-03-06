Basketball Stars - один из лучших баскетбольных симуляторов, который позволит вам сразиться один на один с пользователями со всего мира в меткости бросков мяча в корзину. Чтобы бросить мяч, нужно провести пальцем по экрану устройства снизу вверх. При этом в левой части дисплея есть вертикальная шкала с меткой - чем ближе вы остановитесь к метке, тем точнее бросок и больше очков зарабатываете.
Имеется 2 игровых режима:
- Броски на точность - нужно набрать как можно больше очков за определенное время. Вам будут доступны разнообразные бонусы, которые смогут существенно пополнить очковую базу: "в огне" (удваивает очки броска), счастливый бросок (дополнительное удвоение очков, в том числе и набранных "в огне"), бонусы на щите.
- Нападение/Защита - игра ведется до определенного количества очков. Вам нужно будет и атаковать и защищаться, стараясь забросить мяч в корзину, и не позволить сделать это сопернику.
Присутствует внутриигровая валюта, зарабатывая которую можно играть в более престижных турнирах и развивать своего игрока, покупая улучшенные мячи и экипировку, меняя внешний вид.
Этот симулятор действительно захватывает с первых минут, чему в немалой степени способствует яркая и реалистичная 3D-графика, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение.
Основные характеристики Basketball Stars:
- Реалистичная 3D-графика
- 2 разных режима сетевого мультиплеера
- Более 350 нарядов и аксессуаров для вашего игрока
- Более 40 мячей
- Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы