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Basketball Stars для Android

Basketball Stars 1.7.0 для Android

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Описание Basketball Stars 1.7.0 для AndroidОписание   Скачать Basketball Stars 1.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (47,7 Мб) Скриншоты Basketball Stars 1.7.0 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Basketball Stars 1.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Basketball Stars 1.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Basketball Stars - один из лучших баскетбольных симуляторов, который позволит вам сразиться один на один с пользователями со всего мира в меткости бросков мяча в корзину. Чтобы бросить мяч, нужно провести пальцем по экрану устройства снизу вверх. При этом в левой части дисплея есть вертикальная шкала с меткой - чем ближе вы остановитесь к метке, тем точнее бросок и больше очков зарабатываете.

Имеется 2 игровых режима:

  • Броски на точность - нужно набрать как можно больше очков за определенное время. Вам будут доступны разнообразные бонусы, которые смогут существенно пополнить очковую базу: "в огне" (удваивает очки броска), счастливый бросок (дополнительное удвоение очков, в том числе и набранных "в огне"), бонусы на щите.
  • Нападение/Защита - игра ведется до определенного количества очков. Вам нужно будет и атаковать и защищаться, стараясь забросить мяч в корзину, и не позволить сделать это сопернику.

Присутствует внутриигровая валюта, зарабатывая которую можно играть в более престижных турнирах и развивать своего игрока, покупая улучшенные мячи и экипировку, меняя внешний вид.

Этот симулятор действительно захватывает с первых минут, чему в немалой степени способствует яркая и реалистичная 3D-графика, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение.

Основные характеристики Basketball Stars:

  • Реалистичная 3D-графика
  • 2 разных режима сетевого мультиплеера
  • Более 350 нарядов и аксессуаров для вашего игрока
  • Более 40 мячей
  • Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы
Что нового в Basketball Stars 1.7.0 для Android?
  • НОВАЯ МИНИ-ИГРА: Безумные кольца! В этой новой мини-игре все решает скорость!
  • НОВОВВЕДЕНИЕ: витрина! Возможность заполучить лучшие предметы в ходе временных акций.
  • Хочешь сменить стиль? Воспользуйся случайным нарядом на экране настройки персонажа.
  • Рейтинг данков для друзей: покажи друзьям, кто тут настоящий мастер данков.
  • Добавлен новый навык! Прокачай его, чтобы стать звездой слэм-данков.
  • Новые достижения.
Скриншоты Basketball Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
 Программа Basketball Stars отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Basketball Stars

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