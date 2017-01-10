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5 foobar2000 - мобильная версия популярного аудиоплеера, который распознает большинство популярных аудио форматов (MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.), а также умеет проигрывать и скачивать потоковую музыку с медиа-серверов UPnP. Присутствует функция автоматического выравнивания громкости в треках, полученных из разных источников (ReplayGain), имеется встроенный DSP-менеджер. Основные возможности foobar2000: Поддержка популярных аудио форматов: MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.

Воспроизведение и загрузка потокового аудио с медиа-серверов UPnP.

Наличие функции ReplayGain, благодаря которой осуществляется автоматическое выравнивание громкости в треках из разных источников.

Встроенный DSP-менеджер.

Наличие кроссфейдера и ресемплера.

Поиск.

Возможность смены тем оформления и многое другое. Foobar2000 для Windows