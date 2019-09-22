Foobar2000

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5 Foobar 2000 - мощный медиаплеер, созданный одним из разработчиков WinAmp. Основные возможности программы: Поддержка форматов WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, поддержка через официальные плагины (в normal и special версиях) форматов MPEG-4 AAC, FLAC, OggFLAC, Monkey's Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX, SPC, MOD.

Распаковка налету архивов RAR и ZIP.

Низкие требования к системные ресурсам и эффективная работа с большими плейлистами.

Поддержка нескольких плейлистов одновременно.

Высокое качество звука обеспечивается благодаря качественным аудиодекодерам и обработке звука с разрядностью 64бита на всех стадиях, в отличие от обычных 16 бит в других плеерах. Это гарантирует качество сигнала даже после обработки многими DSP плагинами (10-полосный эквалайзер, лимитер и пр.).

Поддержка технологии ReplayGain, которая заставляет звучать в этом плеере файлы разного уровня громкости на одном уровне, при этом, что самое важное, не модифицируется сам аудиопоток (в отличие от mp3gain и других подобных, когда происходит определенное ухудшение аудиопотока), а только добавляются определенные тэги.

Расширенная система обработки файлов и тэгов — встроенный masstager, renamer, полная информация о файле.

Умеет копировать аудиопоток с AudioCD и сжимать его на лету во многие форматы, а также проставлять тэги из freedb.org, причем не только к дискам, но и уже к сжатым файлам. А также при установленной программе Nero умеет записивать AudioCD.

База данных аудиофайлов, и плагины для работы с ней — Album List, dbSearch и другие.

Полная поддержка Unicode под NT-системами.

Поддержка плагинов от сторонних производителей.

Поддержка тэгов ID3v1, ID3v2 (в специальной версии), APE2.

Технология ABX-testing (в special версии) — метод слепого тестирования — позволяет достоверное оценить качество звучания различных форматов.

Возможность настраивать внешний вид плейлиста по своему вкусу с помощью простых скриптов и функций.

Поддержка технологии FreeForm (UI), которая реализуется через плагины и полностью меняют интерфейс. foobar2000 для Android Что нового в Foobar2000 1.4.8?

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