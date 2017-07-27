WhatsApp для Mac

WhatsApp 0.2.5370 для Mac

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Описание WhatsApp 0.2.5370 для MacОписание   Скачать WhatsApp 0.2.5370 для MacСКАЧАТЬ (65,27 Мб) Скриншоты WhatsApp 0.2.5370 для MacСкриншоты (3)   Статистика WhatsApp 0.2.5370 для MacСтатистика   Отзывы о WhatsApp 0.2.5370 для MacОтзывы (0)  
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WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS.

Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.

Программа работает в режиме зеркала, отображая сообщения с мобильного устройства, и не способна работать самостоятельно, без клиента запущенного на смартфоне.

Скриншоты WhatsApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 370
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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