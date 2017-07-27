Skype 7.44 для Mac
Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Skype создан авторами KaZaa. Сеть Skype базируется на
Viber 6.1.1 для Mac
Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и
Icy Juice 1.0.2 для Mac
Icy Juice - простой ICQ-клиент, поддерживающий любые кодировки. Как и в программе ICQ здесь можно посылать и получать сообщения, передавать файлы, находить новых
ooVoo 6.0.5.75 для Mac
ooVoo предназначен для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или сразу с несколькими пользователями одновременно. В режиме видеоконференции
Telegram 1.1.10 для Mac
Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными
Adium 1.5.10.3 для Mac
Adium - ICQ клиент для Mac OS X, поддерживающий протоколы таких сетей мгновенного обмена сообщениями как: AOL, Jabber, MSN, Yahoo, Bonjour, FaceBook, Gadu-Gadu,