WhatsApp для Windows

WhatsApp 0.3.2276

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Описание WhatsApp 0.3.2276Описание   Скачать WhatsApp 0.3.2276СКАЧАТЬ (125,39 Мб) Скриншоты WhatsApp 0.3.2276Скриншоты (4)   Статистика WhatsApp 0.3.2276Статистика   Отзывы о WhatsApp 0.3.2276Отзывы (5)  
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4.27 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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WhatsApp - популярное мобильное приложение для общения, разработанное специально для ПК. Теперь вы всегда будете оставаться на связи, используя компьютер или телефон, независимо от того, где вы находитесь - на работе или дома. Утилита отличается простотой и удобством использования.

Приложение является продолжением утилиты, установленной на ваш телефон: оно зеркально отображает разговоры и сообщения из вашего мобильного устройства.

Особенности:

  • Синхронизировано с WhatsApp на вашем мобильном устройстве.
  • Поддержка системных уведомлений, горячих клавиш и многое другое.
  • Позволяет вам свободно общаться с друзьями и семьей в то время, как ваш телефон остается в кармане.
  • Позволяет обмениваться фотографиями, аудио- и видеороликами.

Внимание! Чтобы запустить приложение, просканируйте QR-код с помощью приложения WhatsApp на телефоне (найдите опцию WhatsApp Web в разделе Настройки).

Скриншоты WhatsApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 528
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Менеджеры
 Программа WhatsApp отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе WhatsApp

Wit про WhatsApp 0.3.1847 [15-01-2019]

При входящем видеовызове программа слетает. Это только у меня?
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Wit про WhatsApp 0.3.1847 [13-01-2019]

Win7 x64 - скачал, установил, подключил. Все работает без проблем! Главное на сотке ватсап не отключать.
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Florian про WhatsApp 0.2.9928 [07-07-2018]

На Win 7 не открывается. К сожалению!
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Аурик про WhatsApp 0.2.3120 [07-02-2017]

Хотя и здесь, и на официальном сайте указано, что нужна как минимум Windows 8, у меня WhatsApp без проблем установился на Windows 7 (и программа, и операционка 64-битные).
5 | 1 | Ответить

Тима в ответ Аурик про WhatsApp 0.2.8691 [28-03-2018]

Обычно новые и старые с новым версиям программы только поддерживают 7.8.10 программы стали меньше на XP и Vista
1 | | Ответить

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