Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Программа создана авторами KaZaa. Сеть сервиса базируется на прогрессивной P2P (peer-to-peer) технологии. Качество передачи голоса очень хорошее. Создатели программы специально консультировались со специалистами по акустике о том, как сделать искажения голоса менее заметными.

Помимо превосходного качества звука, программа предоставляет максимальную конфиденциальность - все общение между клиентами зашифровано и не может быть перехвачено. И самое главное, приложение не требует перенастройки вашего брандмауэра или маршрутизатора — он просто работает!

Кроме этого программа позволяет общаться с помощью коротких текстовых сообщений. Начиная с версии 2.0 в программе появилась возможность проводить видеконференции. Встроенная поддержка видео позволяет видеть окно с изображением собеседника либо в рабочем окне приложения, либо в отдельном окне, и даже в полноэкранном режиме.

Особенности Skype: