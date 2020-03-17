Skype для macOS

Skype 8.58.0.93 для Mac

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Описание Skype 8.58.0.93 для MacОписание   Скачать Skype 8.58.0.93 для MacСКАЧАТЬ (99,79 Мб) Скриншоты Skype 8.58.0.93 для MacСкриншоты (7)   Статистика Skype 8.58.0.93 для MacСтатистика   Отзывы о Skype 8.58.0.93 для MacОтзывы (8)  
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4.69 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Программа создана авторами KaZaa. Сеть сервиса базируется на прогрессивной P2P (peer-to-peer) технологии. Качество передачи голоса очень хорошее. Создатели программы специально консультировались со специалистами по акустике о том, как сделать искажения голоса менее заметными.

Помимо превосходного качества звука, программа предоставляет максимальную конфиденциальность - все общение между клиентами зашифровано и не может быть перехвачено. И самое главное, приложение не требует перенастройки вашего брандмауэра или маршрутизатора — он просто работает!

Кроме этого программа позволяет общаться с помощью коротких текстовых сообщений. Начиная с версии 2.0 в программе появилась возможность проводить видеконференции. Встроенная поддержка видео позволяет видеть окно с изображением собеседника либо в рабочем окне приложения, либо в отдельном окне, и даже в полноэкранном режиме.

Особенности Skype:

  • Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам Skype
  • Превосходное качество звука – лучше, чем в обычном телефоне
  • Работа со всеми брандмауэрами, NAT и роутерами без конфигурирования!
  • Список абонентов показывает вам доступность ваших друзей Skype для общения
  • Ваши беседы зашифрованы от и до для максимальной секретности
  • Основан на технологии peer-to-peer, развитой создателями Kazaa и Joltid
Что нового в Skype 8.58.0.93 для Mac?
  • исправления ошибок
  • улучшена стабильность
Skype
Skype
Skype
Skype
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 45 822
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе Skype

myeconom.ru про Skype 8.24.0.2 / 7.59.37 для Mac [24-06-2018]

сейчас 2018 год, у меня установлена Snow Leopard и я пользуюсь скайпом, потому что смотрел видео https://youtu.be/DqlNySoUiKQ но вот как сделать так, чтоб звонки доходили, а не я перезванивал после полученных сообщений пока решение не нашел
2 | 2 | Ответить

Leke про Skype 6.18.0.493 для Mac OS X [03-09-2014]

Скайп вылетает каждые 10 минут! Кто-нибудь смог разобраться с этой проблемой? Дело именно в Мас, скорость ин-та нормальная, винда работает без вылетов.
3 | 2 | Ответить

ярик про Skype 6.18.0.493 для Mac OS X [18-08-2014]

не могу устоновит скайп на макбук что делать
3 | 10 | Ответить

ВАНО про Skype 6.0.0.2946 для Mac OS X [31-10-2012]

скачай с официального сайта возможно ты скачал с вирусом
2 | 2 | Ответить

schabak про Skype 5.0.0.7994 для Mac OS X [24-02-2011]

подскажите пожалуйста, можно ли удалять всю переписку в этой новой версии 5.0.0.7994 , не могу найти эту функцию ((, в старой версии удалялась
2 | 4 | Ответить

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