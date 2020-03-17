Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Программа создана авторами KaZaa. Сеть сервиса базируется на прогрессивной P2P (peer-to-peer) технологии. Качество передачи голоса очень хорошее. Создатели программы специально консультировались со специалистами по акустике о том, как сделать искажения голоса менее заметными.
Помимо превосходного качества звука, программа предоставляет максимальную конфиденциальность - все общение между клиентами зашифровано и не может быть перехвачено. И самое главное, приложение не требует перенастройки вашего брандмауэра или маршрутизатора — он просто работает!
Кроме этого программа позволяет общаться с помощью коротких текстовых сообщений. Начиная с версии 2.0 в программе появилась возможность проводить видеконференции. Встроенная поддержка видео позволяет видеть окно с изображением собеседника либо в рабочем окне приложения, либо в отдельном окне, и даже в полноэкранном режиме.
Особенности Skype:
Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам Skype
Превосходное качество звука – лучше, чем в обычном телефоне
Работа со всеми брандмауэрами, NAT и роутерами без конфигурирования!
Список абонентов показывает вам доступность ваших друзей Skype для общения
Ваши беседы зашифрованы от и до для максимальной секретности
Основан на технологии peer-to-peer, развитой создателями Kazaa и Joltid
Удобный менеджер группами в Telegram, который станет неотъемлемой составляющей успешной деятельности и управления сообществами. Позволяет автоматизировать управление
Отзывы о программе Skype
myeconom.ru про Skype 8.24.0.2 / 7.59.37 для Mac [24-06-2018]
сейчас 2018 год, у меня установлена Snow Leopard и я пользуюсь скайпом, потому что смотрел видео https://youtu.be/DqlNySoUiKQ но вот как сделать так, чтоб звонки доходили, а не я перезванивал после полученных сообщений пока решение не нашел 2 | 2 | Ответить
Leke про Skype 6.18.0.493 для Mac OS X [03-09-2014]
Скайп вылетает каждые 10 минут! Кто-нибудь смог разобраться с этой проблемой? Дело именно в Мас, скорость ин-та нормальная, винда работает без вылетов. 3 | 2 | Ответить
ярик про Skype 6.18.0.493 для Mac OS X [18-08-2014]