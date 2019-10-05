WhatsApp для macOS

WhatsApp 0.3.4941 для Mac

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WhatsApp 0.3.4941 для MacОписание   Скачать WhatsApp 0.3.4941 для MacСКАЧАТЬ (105,37 Мб) Скриншоты WhatsApp 0.3.4941 для MacСкриншоты (3)   Статистика WhatsApp 0.3.4941 для MacСтатистика   Отзывы о WhatsApp 0.3.4941 для MacОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS.

Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.

Программа работает в режиме зеркала, отображая сообщения с мобильного устройства, и не способна работать самостоятельно, без клиента запущенного на смартфоне.

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 612
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

Telegram 1.8.13 для Mac

Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными

WhatsApp 0.2.5370 для Mac

WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS

TeleMe Desktop 1.0.2

Удобный менеджер группами в Telegram, который станет неотъемлемой составляющей успешной деятельности и управления сообществами. Позволяет автоматизировать управление

Skype 8.52.0.138 для Mac

Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Skype создан авторами KaZaa. Сеть Skype базируется на

ooVoo 6.0.5.75 для Mac

ooVoo предназначен для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или сразу с несколькими пользователями одновременно. В режиме видеоконференции

Viber 6.9.5 для Mac

Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и

скачать Adguard

Отзывы о программе WhatsApp

Nika про WhatsApp 0.2.5370 для Mac [30-07-2017]

После обновления на МАС - не работает! Унылое гавно
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 