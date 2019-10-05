WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS.

Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.

Программа работает в режиме зеркала, отображая сообщения с мобильного устройства, и не способна работать самостоятельно, без клиента запущенного на смартфоне.