Telegram 1.5.12 для Mac Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными Skype 8.38.0.138 / 7.59.37 для Mac Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Skype создан авторами KaZaa. Сеть Skype базируется на TeleMe Desktop 1.0.2 Удобный менеджер группами в Telegram, который станет неотъемлемой составляющей успешной деятельности и управления сообществами. Позволяет автоматизировать управление

Viber 6.9.5 для Mac Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и WhatsApp 0.2.5370 для Mac WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS ooVoo 6.0.5.75 для Mac ooVoo предназначен для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или сразу с несколькими пользователями одновременно. В режиме видеоконференции