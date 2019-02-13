Telegram для macOS

Telegram 1.5.15 для Mac

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Telegram 1.5.15 для MacОписание   Скачать Telegram 1.5.15 для MacСКАЧАТЬ (33,64 Мб) Скриншоты Telegram 1.5.15 для MacСкриншоты (2)   Статистика Telegram 1.5.15 для MacСтатистика   Отзывы о Telegram 1.5.15 для MacОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Ключевым достоинством мессенжера, выделяющим его среди аналогов, является обеспечение полной конфиденциальности данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь применяются механизмы автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.

Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 738
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

Telegram 1.5.12 для Mac

Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными

Skype 8.38.0.138 / 7.59.37 для Mac

Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Skype создан авторами KaZaa. Сеть Skype базируется на

TeleMe Desktop 1.0.2

Удобный менеджер группами в Telegram, который станет неотъемлемой составляющей успешной деятельности и управления сообществами. Позволяет автоматизировать управление

Viber 6.9.5 для Mac

Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и

WhatsApp 0.2.5370 для Mac

WhatsApp - кросс-платформенное приложение для Mac OS X, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS

ooVoo 6.0.5.75 для Mac

ooVoo предназначен для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или сразу с несколькими пользователями одновременно. В режиме видеоконференции

скачать Adguard

Отзывы о программе Telegram

Admin

Отзывов о программе Telegram 1.5.15 для Mac пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 