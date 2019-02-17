WhatsApp для Android

WhatsApp 2.19.34 для Android

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Описание WhatsApp 2.19.34 для AndroidОписание   Скачать WhatsApp 2.19.34 для AndroidСКАЧАТЬ (23,9 Мб) Скриншоты WhatsApp 2.19.34 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика WhatsApp 2.19.34 для AndroidСтатистика   Отзывы о WhatsApp 2.19.34 для AndroidОтзывы (32)  
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4.18 из 5, всего оценок - 182
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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WhatsApp - очень удобное приложение, которое позволяет пользователям обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями, причем абсолютно не важно на какой платформе работает смартфон вашего собеседника, будь то Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone или Symbian.

Так как для передачи сообщений требуется наличие интернет-соединения, то желательно использовать доступные Wi-Fi сети или 3G/EDGE. Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.

Скриншоты WhatsApp:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 194 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе WhatsApp

Татьяна про WhatsApp 2.16.103 для Android [31-07-2016]

Какие не цензурные выражения вы имеете ввидуввиду.Что за ерундаpp
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Vladimir про WhatsApp 2.16.103 для Android [21-06-2016]

Прикольно и удобно, когда за компом сидишь.Все работает.
1 | | Ответить

юля про WhatsApp 2.12.331 для Android [07-11-2015]

Мне не нравится
| 6 | Ответить

Гаухар про WhatsApp 2.11.481 для Android [01-01-2015]

Классная
11 | 1 | Ответить

Сеня про WhatsApp 2.11.424 для Android [14-11-2014]

*** утомили с обновлениями своими !!!
2 | 7 | Ответить

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