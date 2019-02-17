Viber 9.9.6.13 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
ДругВокруг 4.2.0 для Android
ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и назначайте реальные встречи. Оставайтесь на связи с помощью удобного мессенджера,
Skype 8.37.0.98 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
WhatsApp 2.19.17 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Telegram 5.3.1 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Facebook Messenger 198.0.0.11.99 для Android
Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь