Programming Hub для Android

Programming Hub 3.2.5 для Android

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Описание Programming Hub 3.2.5 для AndroidОписание   Скачать Programming Hub 3.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (14,88 Мб) Скриншоты Programming Hub 3.2.5 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Programming Hub 3.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Programming Hub 3.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Programming Hub - бесплатное мобильное приложение, которое позволяет пользователю на своем смартфоне или планшете под управлением ОС изучать различные языки программирования, таких как Python, Assembly, HTML, VB.NET, C, C++, C# (C Sharp), JavaScript, PHP, Ruby, R Programming, CSS, Java и др. Программа предлагает быстрый способ изучить практически любой язык программирования, путем обращения к готовым программам и теории, созданной экспертами в программировании.

Programming Hub включает в себя наглядные и понятные примеры, а также предлагает список важных и полезных программ. Кроме этого присутствуют справочные материалы и подсказки.

Основные возможности Programming Hub:

  • Онлайн компилятор.
  • Большое количество доступных для изучения языков программирования.
  • Просмотр результата программы.
  • Простая структура курса, которая гарантирует 100% изучение.
  • Наличие тестов.
  • Просмотр по категориям.
  • Быстрый поиск.
  • Периодические обновления новыми программами и новыми языками программирования.
  • Возможность поделиться программами с друзьями.
Скриншоты Programming Hub:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Программирование
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Отзывы о программе Programming Hub

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