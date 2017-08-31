Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Фоксфорд Учебник 1.1.8 для Android
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500
Электроник Lite 4.0 для Android
Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно получить основные понятия и азы физических законов, радиофизики и электроники.
Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Страны мира 2.33 для Android
Страны мира – игра содержит описание 195 стран мира с такими подробностями, как флаг, столица, форма правления, языки, валюта, население и т.д. В режиме викторины
Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для Android
Английский с Lingualeo — легкий и эффективный способ изучения английского языка. Перед началом работы, программа предложить пройти тест, что бы узнать ваш уровень