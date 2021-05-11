Mondly для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $5
Версия:7.10.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Языки - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 031 | Статистика
Размер:37,34 Мб
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Mondly - бесплатные ежедневные уроки, благодаря которым можно быстро и эффективно изучать различные иностранные языки, включая испанский, английский, французский, немецкий, португальский, итальянский, русский, норвежский, датский, шведский, корейский, японский, китайский, греческий, румынский, вьетнамский, индонезийский, хинди, иврит, польский, болгарский, украинский, чешский, хорватский, финский, американский английский, персидский (фарси), арабский, африкаанс и турецкий.

Благодаря приложению вы за считанные минуты начнёте запоминать основные слова, строить предложения, изучать фразы и сможете принимать участие в беседе. Забавные языковые уроки усовершенствуют ваш словарный запас, грамматику и произношение так эффективно, как не сможет это сделать любой другой метод изучения языка.

Языковой курс изучения выглядит следующим образом: с помощью приложения вы начинаете изучение базовых диалогов между двумя людьми. Вы начинаете очень быстро запоминать основные слова, использовать их для построения предложений и фраз. По окончанию 45-минутного модуля вы сможете воспроизвести диалоги вашим собственным голосом.

По завершению языковых уроков вы будете свободно владеть самыми важными 5000 слов и выражений, после чего вы смело сможете начинать изучать новый язык.

Ключевые особенности:

  • Языковые упражнения для развития навыков чтения, слушания, письма и разговора, совершенствующие словарный запас, спряжение глаголов и оснащённые передовой технологией распознавания голоса.
  • Доступны чёткие аудиозаписи, надиктованные профессиональными актёрами озвучивания.
  • Программа распознает, как вы произносите слова и фразы. Это приведёт к улучшению вашего произношения.
  • Полезные фразы для реальных жизненных ситуаций.
  • Приложение разбивает учебный процесс на короткие уроки, разделённые на тематические блоки.
  • Разговорная практика.
     
Что нового в Mondly 7.10.0?

Новые тесты по английскому, разработанных в сотрудничестве с Oxford University Press.

Вы получите доступ к новым материалам:

  • более 100 тестов и 3500 вопросов
  • советы по грамматике и словарному запасу
  • 3 уровня для каждой темы урока: начальный, средний и продвинутый.
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