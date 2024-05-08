Учим Ruby для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Программирование - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 034 | Статистика
|Размер:
|2.09 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим Ruby - изучите один из наиболее востребованных языков программирования на сегодняшний день Ruby в улучшенной среде с большим количеством уроков, с возможностью реальной практики и поддержкой сообщества.
Присоединяйтесь к быстро растущему мировому мобильному сообществу учащихся программированию и улучшайте свои навыки изучая программирование в одиночку, или соревнуясь с другими пользователями.
Основные возможности:
- Выучите концепцию Ruby изучив короткие интерактивные тексты и выполнив интересные задачи.
- Охвачены следующие темы: Управляющие Структуры, Циклы, Коллекции, Методы, Объектно-Ориентированное Программирование, Модули, Примеси и многое другое!
- Встроенный редактор кода, который позволяет Вам изменять существующий код, или писать и компилировать ваши собственные программы на любом устройстве, во время прохождения уроков, или во время практики. Чем больше Вы играете, тем крепче становятся Ваши знания!
- Возможность обратиться к Q&A DISCUSSIONS за помощью, или чтобы помочь другим учащимся.
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Admin
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