Учим Ruby - изучите один из наиболее востребованных языков программирования на сегодняшний день Ruby в улучшенной среде с большим количеством уроков, с возможностью реальной практики и поддержкой сообщества.

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