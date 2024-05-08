Учим Ruby для Android

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Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Программирование - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 034 | Статистика
Размер:2.09 Мб
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Учим Ruby - изучите один из наиболее востребованных языков программирования на сегодняшний день Ruby в улучшенной среде с большим количеством уроков, с возможностью реальной практики и поддержкой сообщества.

Присоединяйтесь к быстро растущему мировому мобильному сообществу учащихся программированию и улучшайте свои навыки изучая программирование в одиночку, или соревнуясь с другими пользователями.

Основные возможности:

  • Выучите концепцию Ruby изучив короткие интерактивные тексты и выполнив интересные задачи.
  • Охвачены следующие темы: Управляющие Структуры, Циклы, Коллекции, Методы, Объектно-Ориентированное Программирование, Модули, Примеси и многое другое!
  • Встроенный редактор кода, который позволяет Вам изменять существующий код, или писать и компилировать ваши собственные программы на любом устройстве, во время прохождения уроков, или во время практики. Чем больше Вы играете, тем крепче становятся Ваши знания!
  • Возможность обратиться к Q&A DISCUSSIONS за помощью, или чтобы помочь другим учащимся.
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