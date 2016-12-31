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Clash of Kings для Android

Clash of Kings 2.26.0 для Android

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Описание Clash of Kings 2.26.0 для AndroidОписание   Скачать Clash of Kings 2.26.0 для AndroidСКАЧАТЬ (90,1 Мб) Скриншоты Clash of Kings 2.26.0 для AndroidСкриншоты (18)   Статистика Clash of Kings 2.26.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clash of Kings 2.26.0 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Clash of Kings - захватывающая стратегия в режиме реального времени, в которой игроки со всего мира сражаются за право занять трон. Чтобы достичь успеха необходимо развивать собственный замок, тренировать войска и увеличивать их количество, изучать окружающий мир и забирать все что плохо охраняется.

Можно нападать на монстров, за победу на которыми даются различные плюшки, собирать ресурсы на бесхозных шахтах и фермах, а также атаковать замки других игроков. Но при этом следует помнить про то, что и другие игроки будут не против проверить целостность Вашей обороны и крепость стен.

Объединившись в альянсы с другими игроками шансы на выживаемость увеличиваются, и таким образом можно создавать целые империи. Создавайте армии, атакуйте и уничтожайте монстров и других игроков, добывайте предметы и собирайте ресурсы, увеличивайте свое влияние!

Ключевые особенности Clash of Kings:

  • Выработайте свою личную стратегию для победы в войне!
  • Создавайте могущественные альянсы со своими друзьями и боритесь за первенство вместе!
  • Участвуйте в ежедневных событиях и получайте множество призов и наград!
  • Фантастические пейзажи и красочная графика.
  • Проводите атаки на замки противника, отбивайтесь от нападений и сдерживайте осады!
  • 4 основных класса боевых единиц — пехота, кавалерия, стрелки и осадные орудия!
  • 8 подклассов — меченосцы и пикинеры, рыцари и конные стрелки, лучники и арбалетчики, штурмовые орудия и катапульты. Каждая из боевых единиц обладает своими боевыми качествами!
  • 3 основных класса ловушек, представленные более чем 20 вариациями!
  • Clash of Kings доступна на таких платформах как Andorid, iOS, Facebook, ВКонтакте и пр.
Что нового в Clash of Kings 2.26.0 для Android?
  • Вторжение ледяных троллей.
  • Оптимизация дракона.
Скриншоты Clash of Kings:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Clash of Kings отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Clash of Kings

Игорь про Clash of Kings 2.6.2 для Android [06-08-2016]

Игра супер качайте не пожалеете
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алексей в ответ Игорь про Clash of Kings 2.16.1 для Android [15-11-2016]

отличная игра
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