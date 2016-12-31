Clash of Kings - захватывающая стратегия в режиме реального времени, в которой игроки со всего мира сражаются за право занять трон. Чтобы достичь успеха необходимо развивать собственный замок, тренировать войска и увеличивать их количество, изучать окружающий мир и забирать все что плохо охраняется.

Можно нападать на монстров, за победу на которыми даются различные плюшки, собирать ресурсы на бесхозных шахтах и фермах, а также атаковать замки других игроков. Но при этом следует помнить про то, что и другие игроки будут не против проверить целостность Вашей обороны и крепость стен.

Объединившись в альянсы с другими игроками шансы на выживаемость увеличиваются, и таким образом можно создавать целые империи. Создавайте армии, атакуйте и уничтожайте монстров и других игроков, добывайте предметы и собирайте ресурсы, увеличивайте свое влияние!

Ключевые особенности Clash of Kings: