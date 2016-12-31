Clash of Kings - захватывающая стратегия в режиме реального времени, в которой игроки со всего мира сражаются за право занять трон. Чтобы достичь успеха необходимо развивать собственный замок, тренировать войска и увеличивать их количество, изучать окружающий мир и забирать все что плохо охраняется.
Можно нападать на монстров, за победу на которыми даются различные плюшки, собирать ресурсы на бесхозных шахтах и фермах, а также атаковать замки других игроков. Но при этом следует помнить про то, что и другие игроки будут не против проверить целостность Вашей обороны и крепость стен.
Объединившись в альянсы с другими игроками шансы на выживаемость увеличиваются, и таким образом можно создавать целые империи. Создавайте армии, атакуйте и уничтожайте монстров и других игроков, добывайте предметы и собирайте ресурсы, увеличивайте свое влияние!
Ключевые особенности Clash of Kings:
- Выработайте свою личную стратегию для победы в войне!
- Создавайте могущественные альянсы со своими друзьями и боритесь за первенство вместе!
- Участвуйте в ежедневных событиях и получайте множество призов и наград!
- Фантастические пейзажи и красочная графика.
- Проводите атаки на замки противника, отбивайтесь от нападений и сдерживайте осады!
- 4 основных класса боевых единиц — пехота, кавалерия, стрелки и осадные орудия!
- 8 подклассов — меченосцы и пикинеры, рыцари и конные стрелки, лучники и арбалетчики, штурмовые орудия и катапульты. Каждая из боевых единиц обладает своими боевыми качествами!
- 3 основных класса ловушек, представленные более чем 20 вариациями!
- Clash of Kings доступна на таких платформах как Andorid, iOS, Facebook, ВКонтакте и пр.