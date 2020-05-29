Kingdom Rush для Android

Kingdom Rush 4.2.13 для Android

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Описание Kingdom Rush 4.2.13 для AndroidОписание   Скачать Kingdom Rush 4.2.13 для AndroidСКАЧАТЬ (8,48 Мб) Скриншоты Kingdom Rush 4.2.13 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Kingdom Rush 4.2.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kingdom Rush 4.2.13 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Kingdom Rush - популярная и захватывающая игра для устройств на базе Android в жанре «Tower Defense», в которой игроку предстоит встать на защиту королевства от полчищ орков, троллей, колдунов и прочей нечисти.

Ваша задача - уничтожить всех монстров до того, как они пройдут весь путь, и для этой благородной цели в ваше распоряжение поступает целый арсенал башен различной специализации, со своими преимуществами и недостатками, тщательно оценивая которые нужно выбирать стратегию на предстоящее сражение. За каждого убитого монстра дается золото, которое можно использовать для строительства новых башен и улучшения имеющихся.

Ключевые особенности Kingdom Rush:

  • 4 типа башен: магическая, артиллерия, с лучниками и бараки.
  • 2 типа вспомогательных заклинаний: вызов подкрепления и огненный дождь.
  • Большое количество увлекательных игровых уровней и более 50 видов монстров, обладающих уникальными навыками.
  • Наличие дополнительных игровых режимов.
  • Возможность выбрать одного из девяти доступных героев.
  • Более 60 игровых достижений.
  • За каждый пройденный уровень даются звезды, которые можно использовать для покупки улучшений для башен и магических заклинаний.
  • Вызов союзников в виде эльфов.
  • Энциклопедия монстров и защитных башен.
Что нового в Kingdom Rush 4.2.13 для Android?
  • Храните ваш прогресс в облаке
  • Поддержка 64-разрядных систем.
Kingdom Rush
Kingdom Rush
Kingdom Rush
Kingdom Rush
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 213
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Kingdom Rush

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Отзывов о программе Kingdom Rush 4.2.13 для Android пока нет, можете добавить...

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