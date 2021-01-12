We Are Illuminati для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 492 | Статистика
Размер:43,69 Мб
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We Are Illuminati - симулятор тайного общества. Пользователю необходимо вступить в ряды членов тайной организации и всеми средствами влияйте на массы простых людей! Путь, который вы выберите для достижения своей цели, зависит исключительно от вашего воображения - контроль мышления, скрытые сообщения в музыкальных клипах, странные химические вещества в водопроводной воде и пр.

Подтвердите верность теорий заговора и дайте их авторам новую пищу для размышлений. Заключайте сделки с инопланетянами-рептилоидами, которые из-за кулис управляют положением дел в мире, нанимайте поп-идолов и звезд Голливуда согласно своим предпочтениям и медленно продвигайтесь к тому, чтобы стать большой шишкой в тайном сообществе!

Особенности:

  • Отрабатывайте навыки мирового господства, которые вам всегда хотелось применить, влияя на людей и превращая их в счастливых и послушных ягнят!
  • Обойдите товарища по тайному сообществу (соперника) в гонке за власть над Землей!
  • Напряженно работайте ради того, чтобы господствовать не только в нашем мире, но и на двух других планетах! Зачем ограничиваться Землей, если у вас есть могущественные контакты во вселенной?
  • Подслушивайте тайные разговоры, разместив провода в офисах могущественных мировых лидеров, и манипулируйте их грязными планами ради реализации своих грязных планов!
  • Наслаждайтесь всем, что может принести вам влияние, по мере того, как вы устанавливаете в мире свой порядок!

На всякий случай наденьте шапочку из фольги и присоединитесь к тайному сообществу прямо сейчас!

Что нового в We Are Illuminati 1.8.5?
  • исправлены ошибки
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Отзывы о программе We Are Illuminati

lomtiksira050 про We Are Illuminati 1.8.3 [11-01-2021]

Возникла проблема с лабораторией. Нажимаешь на зеленую кнопку, а ничего ен происходит. Подскажите, что делать?
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