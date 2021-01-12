We Are Illuminati - симулятор тайного общества. Пользователю необходимо вступить в ряды членов тайной организации и всеми средствами влияйте на массы простых людей! Путь, который вы выберите для достижения своей цели, зависит исключительно от вашего воображения - контроль мышления, скрытые сообщения в музыкальных клипах, странные химические вещества в водопроводной воде и пр.

Подтвердите верность теорий заговора и дайте их авторам новую пищу для размышлений. Заключайте сделки с инопланетянами-рептилоидами, которые из-за кулис управляют положением дел в мире, нанимайте поп-идолов и звезд Голливуда согласно своим предпочтениям и медленно продвигайтесь к тому, чтобы стать большой шишкой в тайном сообществе!

Особенности:

Отрабатывайте навыки мирового господства, которые вам всегда хотелось применить, влияя на людей и превращая их в счастливых и послушных ягнят!

Обойдите товарища по тайному сообществу (соперника) в гонке за власть над Землей!

Напряженно работайте ради того, чтобы господствовать не только в нашем мире, но и на двух других планетах! Зачем ограничиваться Землей, если у вас есть могущественные контакты во вселенной?

Подслушивайте тайные разговоры, разместив провода в офисах могущественных мировых лидеров, и манипулируйте их грязными планами ради реализации своих грязных планов!

Наслаждайтесь всем, что может принести вам влияние, по мере того, как вы устанавливаете в мире свой порядок!

На всякий случай наденьте шапочку из фольги и присоединитесь к тайному сообществу прямо сейчас!