Metro 2033 Wars – сюжет известной книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033» стал не только основой популярного шутера, но и пошаговой стратегии на Android.

Третья мировая война закончилась быстро с предсказуемым результатом – на поверхности условия стали невыносимы и остаткам людей пришлось спуститься под землю. Идеальным вариантом для проживания стали станции метро, в которых и придется бороться с мутантами и преступными группировками за территории.

Действия Metro 2033 Wars проходят московском метро, в котором присутствуют 187 станций. В этой пошаговой стратегии вас ожидают 24 уникальных бойца, 23 группировки, среди которых есть как друзья, так и враги, 20 типов зданий и более 75 игровых миссий. Атмосферу игры поддерживают мистический сюжет, мрачный саунтдрек и постоянные сражения за выживание.