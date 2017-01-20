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Metro 2033 Wars для Android

Metro 2033 Wars 1.73.2 для Android

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Описание Metro 2033 Wars 1.73.2 для AndroidОписание   Скачать Metro 2033 Wars 1.73.2 для AndroidСКАЧАТЬ (35,49 Мб) Скриншоты Metro 2033 Wars 1.73.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Metro 2033 Wars 1.73.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Metro 2033 Wars 1.73.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Metro 2033 Wars – сюжет известной книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033» стал не только основой популярного шутера, но и пошаговой стратегии на Android.

Третья мировая война закончилась быстро с предсказуемым результатом – на поверхности условия стали невыносимы и остаткам людей пришлось спуститься под землю. Идеальным вариантом для проживания стали станции метро, в которых и придется бороться с мутантами и преступными группировками за территории.

Действия Metro 2033 Wars проходят московском метро, в котором присутствуют 187 станций. В этой пошаговой стратегии вас ожидают 24 уникальных бойца, 23 группировки, среди которых есть как друзья, так и враги, 20 типов зданий и более 75 игровых миссий. Атмосферу игры поддерживают мистический сюжет, мрачный саунтдрек и постоянные сражения за выживание.

Что нового в Metro 2033 Wars 1.73.2 для Android?
  • Добавлен параметр "выносливость", ускоряющий затянутые бои.
  • У всех бойцов пропорционально уменьшен рост здоровья с уровнем.
  • Расширенные тексты четырех финалов игры.
  • Исправлены критичные баги в сюжетных ветках Красных и Полиса.
  • Добавлено несколько квестов-подсказок.
  • Новый большой раздел в Справке, подробно рассказывающий о бойцах, выносливости и получении опыта.
  • Расширенное описаний построек.
  • Множество исправлений и улучшений.
Скриншоты Metro 2033 Wars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Metro 2033 Wars

Admin

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