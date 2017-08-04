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Music Maker Jam для Android

Music Maker Jam 4.1.2.0 для Android

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Описание Music Maker Jam 4.1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Music Maker Jam 4.1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (88,17 Мб) Скриншоты Music Maker Jam 4.1.2.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Music Maker Jam 4.1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Music Maker Jam 4.1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Music Maker Jam - продвинутое приложение для Android, с помощью которого у пользователя появляется возможность создавать собственные треки. Присутствует более 100 музыкальных стилей (хип-хоп, дабстеп, рок и пр.), имеется 8-канальный микшер, благодаря чему просторы для творчества и реализации новых замыслов практически не ограничены. Кроме этого доступны инструменты для записи собственного голоса и обмена хитами с друзьями.

Пользователь может выбирать из огромной коллекции подготовленные профессионалами лупы и воплощать в жизнь свои музыкальные задумки, изменять темп или воспроизводить трек с потрясающими эффектами в режиме реального времени. Одним словом Music Maker Jam - это потрясающая возможность самореализоваться, придумывая новые жанры, создавая из различных наборов стилей собственные саундтреки.

Основные возможности Music Maker Jam:

  • Выбор из более чем 100 музыкальных стилей (хип-хоп, дабстеп, рок, фанк, трэп, драм-н-бэйс, техно, хаус, джаз и др.).
  • Одновременное использование в одном проекте сэмплов, принадлежащих к разным музыкальным направлениям.
  • 8-канальный микшер.
  • Тысячи профессиональных лупов (начиная с Soul-Vocal и сэмплов джазовой саксофонной музыки, и заканчивая Wobble-Bass).
  • Настройка темпа и гармоничности.
  • Работа с песенной структурой.
  • Эксперименты с потрясающими эффектами в режиме реального времени.
  • Запись собственного голоса и добавление его в проект.
  • Возможность поделиться собственными треками с людьми по всему миру.
Скриншоты Music Maker Jam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 507
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры - Редакторы
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