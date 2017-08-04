Music Maker Jam - продвинутое приложение для Android, с помощью которого у пользователя появляется возможность создавать собственные треки. Присутствует более 100 музыкальных стилей (хип-хоп, дабстеп, рок и пр.), имеется 8-канальный микшер, благодаря чему просторы для творчества и реализации новых замыслов практически не ограничены. Кроме этого доступны инструменты для записи собственного голоса и обмена хитами с друзьями.
Пользователь может выбирать из огромной коллекции подготовленные профессионалами лупы и воплощать в жизнь свои музыкальные задумки, изменять темп или воспроизводить трек с потрясающими эффектами в режиме реального времени. Одним словом Music Maker Jam - это потрясающая возможность самореализоваться, придумывая новые жанры, создавая из различных наборов стилей собственные саундтреки.
Основные возможности Music Maker Jam:
Выбор из более чем 100 музыкальных стилей (хип-хоп, дабстеп, рок, фанк, трэп, драм-н-бэйс, техно, хаус, джаз и др.).
Одновременное использование в одном проекте сэмплов, принадлежащих к разным музыкальным направлениям.
8-канальный микшер.
Тысячи профессиональных лупов (начиная с Soul-Vocal и сэмплов джазовой саксофонной музыки, и заканчивая Wobble-Bass).
Настройка темпа и гармоничности.
Работа с песенной структурой.
Эксперименты с потрясающими эффектами в режиме реального времени.
Запись собственного голоса и добавление его в проект.
Возможность поделиться собственными треками с людьми по всему миру.