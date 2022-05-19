Song Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Brain Vault
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,3 Мб
Song Maker - бесплатное приложение для создания музыки, которое придется по душе всем любителям микширования. Создавайте музыку для своих видеороликов на Ютюбе и станьте исполнителем.
Доступны тысячи лупов и звуков без каких-либо проблем, связанных с авторским правом, как это обычно бывает в случае со скачанной музыкой. Имеются следующие звуковые категории и семплы: Бас, Гитара, Трэп & Фьюче-Бэйс Ваншот, Трэп-лупы, Хип-Хоп, лупы электрогитары, ваншот электрогитары, Драм-н-бэйс, Кик, Клап, Пианино, лупы фортепиано и создатель мелодий для сочинения музыки.
Основные возможности Song Maker:
- Музыкальное микширование с тысячами бесплатных звуков, битами и лупами, готовыми к использованию в неограниченных комбинациях.
- Редактор для компоновки всех битов на разных треках в единую мелодию.
- Встроенная музыкальная библиотека.
- Музыкальные демо-проекты.
- Воспроизведение трека пока вы записываете свой голос для новой джем-сессии.
- Возможность сохранить свою мелодию и поделиться ею с друзьями.
- Музыкальный редактор для звуков и лупов.
Бесплатная музыкальная программа для записи и микширования. Присутствует возможность...
Приложения с помощью которого вы сможете создавать музыку, провести живое выступление,...
Caustic - отличный инструмент для создания музыки в режиме реального времени на мобильных...
DJ Studio – бесплатный и мощный музыкальный микшер станет полезным инструментом при работе с...
Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь...
Drum Pad Machine – профессиональные музыканты написали уникальные сепмлы и пресеты, что бы вы...
Отзывы о программе Song Maker
Admin
Отзывов о программе Song Maker 3.0.6 пока нет, можете добавить...