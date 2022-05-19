Song Maker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40,3 Мб
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Song Maker - бесплатное приложение для создания музыки, которое придется по душе всем любителям микширования. Создавайте музыку для своих видеороликов на Ютюбе и станьте исполнителем.

Доступны тысячи лупов и звуков без каких-либо проблем, связанных с авторским правом, как это обычно бывает в случае со скачанной музыкой. Имеются следующие звуковые категории и семплы: Бас, Гитара, Трэп & Фьюче-Бэйс Ваншот, Трэп-лупы, Хип-Хоп, лупы электрогитары, ваншот электрогитары, Драм-н-бэйс, Кик, Клап, Пианино, лупы фортепиано и создатель мелодий для сочинения музыки.

Основные возможности Song Maker:

  • Музыкальное микширование с тысячами бесплатных звуков, битами и лупами, готовыми к использованию в неограниченных комбинациях.
  • Редактор для компоновки всех битов на разных треках в единую мелодию.
  • Встроенная музыкальная библиотека.
  • Музыкальные демо-проекты.
  • Воспроизведение трека пока вы записываете свой голос для новой джем-сессии.
  • Возможность сохранить свою мелодию и поделиться ею с друзьями.
  • Музыкальный редактор для звуков и лупов.
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