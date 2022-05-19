Song Maker - бесплатное приложение для создания музыки, которое придется по душе всем любителям микширования. Создавайте музыку для своих видеороликов на Ютюбе и станьте исполнителем.

Доступны тысячи лупов и звуков без каких-либо проблем, связанных с авторским правом, как это обычно бывает в случае со скачанной музыкой. Имеются следующие звуковые категории и семплы: Бас, Гитара, Трэп & Фьюче-Бэйс Ваншот, Трэп-лупы, Хип-Хоп, лупы электрогитары, ваншот электрогитары, Драм-н-бэйс, Кик, Клап, Пианино, лупы фортепиано и создатель мелодий для сочинения музыки.

Основные возможности Song Maker: