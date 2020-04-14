Drum Pad Machine – приложение для записи собственных музыкальных композиций в различных стилях. Пользователю будут доступны уникальные библиотеки сэмплов и пресетов, созданные профессиональными музыкантами. Секвенсор облегчит процесс записи музыки и сделает выступления более легкими.

Создавать музыку с Drum Pad Machine сможет каждый, так как этому способствует простой и дружественный интерфейс приложения. Обширный список доступных стилей включает: Dubstep, Drum&Bass, Trap, Electronic, House, Hip-Hop, Electro и др.