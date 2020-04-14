MixPad Free Music Mixer 5.69 для Android
MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы
Music Maker Jam 4.1.11.1 для Android
Music Maker JAM – создание музыки в стилях EDM, хип-хоп, дабстеп, хаус, поп, рок и др. Пользователи могут использовать семплов и создавать свои собственные шедевры,
BandLab 6.6.1 для Android
Единая платформа для совместного создания музыки. Присутствует простой и удобный встроенный аудио редактор, имеются групповые чаты, автоматическая облачная
Drum Pad Machine 1.3.6 для Android
Drum Pad Machine – профессиональные музыканты написали уникальные сепмлы и пресеты, что бы вы могли создавать собственную музыку. Используя простой интерфейс
MixPads 7.5 для Android
Приложения с помощью которого вы сможете создавать музыку, провести живое выступление, записать и поделиться им. Присоединяйтесь к мировому музыкальному сообществу.
Drum Pads 24 3.4.2 для Android
Приложение, которое позволяет пользователю создавать биты и музыку где угодно. Доступно более 1500 разнообразных звуков и аудио эффектов, присутствует встроенный