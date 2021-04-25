Cross DJ Free для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Микшеры - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 182 | Статистика
Размер:39,41 Мб
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Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь сможет на своем мобильном девайсе создавать сеты и миксы, сводить треки и обрабатывать композиции.

Присутствуют все необходимые инструменты, различные аудио эффекты, автосинхронизация ритма, регулировка уровней громкости, управление частотными диапазонами, выбор фрагментов, навигация по папкам и многое другое.

Основные возможности Cross DJ Free:

  • Возможность сведения треков и обработка композиций.
  • Возможность предварительного прослушивания композиций.
  • Навигация по папкам.
  • Автосинхронизация ритма и автомикс.
  • Скретчи простым движением пальца.
  • Наличие 15 аудиоэффектов.
  • Возможность управления частотными диапазонами.
  • Наглядная цветовая индикация происходящего.
  • Регулировка уровней громкости.
  • Режим блокировки кнопок.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
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