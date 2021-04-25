Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь сможет на своем мобильном девайсе создавать сеты и миксы, сводить треки и обрабатывать композиции.

Присутствуют все необходимые инструменты, различные аудио эффекты, автосинхронизация ритма, регулировка уровней громкости, управление частотными диапазонами, выбор фрагментов, навигация по папкам и многое другое.

Основные возможности Cross DJ Free: