Cross DJ Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mixvibes
|Категории:
|Микшеры - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 182 | Статистика
|Размер:
|39,41 Мб
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Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь сможет на своем мобильном девайсе создавать сеты и миксы, сводить треки и обрабатывать композиции.
Присутствуют все необходимые инструменты, различные аудио эффекты, автосинхронизация ритма, регулировка уровней громкости, управление частотными диапазонами, выбор фрагментов, навигация по папкам и многое другое.
Основные возможности Cross DJ Free:
- Возможность сведения треков и обработка композиций.
- Возможность предварительного прослушивания композиций.
- Навигация по папкам.
- Автосинхронизация ритма и автомикс.
- Скретчи простым движением пальца.
- Наличие 15 аудиоэффектов.
- Возможность управления частотными диапазонами.
- Наглядная цветовая индикация происходящего.
- Регулировка уровней громкости.
- Режим блокировки кнопок.
- Интуитивно понятный интерфейс.
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