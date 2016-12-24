Perfect Kick - посоревнуйтесь в мастерстве пробивать пенальти с игроками со всего мира. Для начала необходимо будет выбрать предпочитаемую футбольную лигу и страну, после чего можно пытаться доказать свое мастерство в пробитии одиннадцатиметровых штрафных ударов. Перед тем как бросить вызов реальным игрокам, можно отточить свое мастерство с тренером.

Управление очень простое - свайпами по экрану вы указываете игроку куда следует бить мяч или прыгать для отражения удара противника. Присутствуют еженедельные призовые турниры, сменные элементы экипировки, сетевые сражения с друзьями и система достижений.

Основные возможности Perfect Kick: