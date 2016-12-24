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Perfect Kick для Android

Perfect Kick 2.1.4 для Android

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Описание Perfect Kick 2.1.4 для AndroidОписание   Скачать Perfect Kick 2.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (80,27 Мб) Скриншоты Perfect Kick 2.1.4 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Perfect Kick 2.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Perfect Kick 2.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Perfect Kick - посоревнуйтесь в мастерстве пробивать пенальти с игроками со всего мира. Для начала необходимо будет выбрать предпочитаемую футбольную лигу и страну, после чего можно пытаться доказать свое мастерство в пробитии одиннадцатиметровых штрафных ударов. Перед тем как бросить вызов реальным игрокам, можно отточить свое мастерство с тренером.

Управление очень простое - свайпами по экрану вы указываете игроку куда следует бить мяч или прыгать для отражения удара противника. Присутствуют еженедельные призовые турниры, сменные элементы экипировки, сетевые сражения с друзьями и система достижений.

Основные возможности Perfect Kick:

  • Классическая серия пенальти. Забивайте голы и защищайте свои ворота восхитительными прыжками.
  • Играть сможет кто угодно, ведь для игры необходим лишь 1 палец.
  • Еженедельные соревнования и турниры с отличными призами.
  • Множество предметов для придания персонажу уникального вида.
  • Сетевые сражения с друзьями и врагами со всего мира!
  • Разблокируйте достижения и зарабатывайте опыт в каждом матче.
  • Повторите легендарные штрафные удары из реальных футбольных матчей прошлого.
Скриншоты Perfect Kick:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 62
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
 Программа Perfect Kick отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Perfect Kick

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