Perfect Kick - посоревнуйтесь в мастерстве пробивать пенальти с игроками со всего мира. Для начала необходимо будет выбрать предпочитаемую футбольную лигу и страну, после чего можно пытаться доказать свое мастерство в пробитии одиннадцатиметровых штрафных ударов. Перед тем как бросить вызов реальным игрокам, можно отточить свое мастерство с тренером.
Управление очень простое - свайпами по экрану вы указываете игроку куда следует бить мяч или прыгать для отражения удара противника. Присутствуют еженедельные призовые турниры, сменные элементы экипировки, сетевые сражения с друзьями и система достижений.
Основные возможности Perfect Kick:
- Классическая серия пенальти. Забивайте голы и защищайте свои ворота восхитительными прыжками.
- Играть сможет кто угодно, ведь для игры необходим лишь 1 палец.
- Еженедельные соревнования и турниры с отличными призами.
- Множество предметов для придания персонажу уникального вида.
- Сетевые сражения с друзьями и врагами со всего мира!
- Разблокируйте достижения и зарабатывайте опыт в каждом матче.
- Повторите легендарные штрафные удары из реальных футбольных матчей прошлого.