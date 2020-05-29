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Perfect Kick для Android

Perfect Kick 2.4.6 для Android

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Описание Perfect Kick 2.4.6 для AndroidОписание   Скачать Perfect Kick 2.4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (47,32 Мб) Скриншоты Perfect Kick 2.4.6 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Perfect Kick 2.4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Perfect Kick 2.4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Perfect Kick - посоревнуйтесь в мастерстве пробивать пенальти с игроками со всего мира. Для начала необходимо будет выбрать предпочитаемую футбольную лигу и страну, после чего можно пытаться доказать свое мастерство в пробитии одиннадцатиметровых штрафных ударов. Перед тем как бросить вызов реальным игрокам, можно отточить свое мастерство с тренером.

Управление очень простое - свайпами по экрану вы указываете игроку куда следует бить мяч или прыгать для отражения удара противника. Присутствуют еженедельные призовые турниры, сменные элементы экипировки, сетевые сражения с друзьями и система достижений.

Основные возможности Perfect Kick:

  • Классическая серия пенальти. Забивайте голы и защищайте свои ворота восхитительными прыжками.
  • Играть сможет кто угодно, ведь для игры необходим лишь 1 палец.
  • Еженедельные соревнования и турниры с отличными призами.
  • Множество предметов для придания персонажу уникального вида.
  • Сетевые сражения с друзьями и врагами со всего мира!
  • Разблокируйте достижения и зарабатывайте опыт в каждом матче.
  • Повторите легендарные штрафные удары из реальных футбольных матчей прошлого.
Что нового в Perfect Kick 2.4.6 для Android?
  • Исправлены ошибки
Perfect Kick
Perfect Kick
Perfect Kick
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 695
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Perfect Kick

Admin

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