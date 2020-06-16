Golf Clash – красочная и увлекательная игра в гольф на королевских площадках. Обучение происходит довольно просто, но для достижения вершины мастерства придется приложить немало усилий.

Выходите на лужайки с реальными игроками, добавляйте друзей и приглашайте их в игру. Вам будет доступна большая коллекция клюшек, которые можно заполучить в игровых гольф-квестах.

В этой игре вас ожидают: