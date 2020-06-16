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Golf Clash для Android

Golf Clash 2.37.3 для Android

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Описание Golf Clash 2.37.3 для AndroidОписание   Скачать Golf Clash 2.37.3 для AndroidСКАЧАТЬ (88,84 Мб) Скриншоты Golf Clash 2.37.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Golf Clash 2.37.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Golf Clash 2.37.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Golf Clash – красочная и увлекательная игра в гольф на королевских площадках. Обучение происходит довольно просто, но для достижения вершины мастерства придется приложить немало усилий.

Выходите на лужайки с реальными игроками, добавляйте друзей и приглашайте их в игру. Вам будет доступна большая коллекция клюшек, которые можно заполучить в игровых гольф-квестах.

В этой игре вас ожидают:

  • Бесплатные призовые сундуки.
  • Блиц-игра 1 на 1 в реальном времени.
  • Фирменная система ударов.
  • Большое количество игроков онлайн.
  • Победы в соревнованиях и продвинутые турниры.
  • Еженедельные лиги с клубными бонусами.
  • Уникальные сундуки с премиальными клюшками и мячами.
  • Сохранение самых удачных ударов.
  • Общение с соперниками в чате во время игры.
  • Различные погодные условия на площадках для гольфа.
Что нового в Golf Clash 2.37.3 для Android?
  • Вход с Google Play и Apple: защитите свою учетную запись, используя аккаунт Google или Apple.
  • Оптимизация производительности.
  • Разнообразные исправления и улучшения игры.
Golf Clash
Golf Clash
Golf Clash
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Симуляторы
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Отзывы о программе Golf Clash

Admin

Отзывов о программе Golf Clash 2.37.3 для Android пока нет, можете добавить...

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