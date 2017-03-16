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Ланет.TV для Android

Ланет.TV alpha.17021502 для Android

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Описание Ланет.TV alpha.17021502 для AndroidОписание   Скачать Ланет.TV alpha.17021502 для AndroidСКАЧАТЬ (10,03 Мб) Скриншоты Ланет.TV alpha.17021502 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ланет.TV alpha.17021502 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ланет.TV alpha.17021502 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Ланет.TV - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно просматривать цифровое телевидение онлайн в высоком качестве, а также получить доступ к любимым передачам, фильмам и спортивным мероприятиям в любое время и в любом месте.

Присутствует поиск и фильтры по жанрам и темам передач, Топ и Тренд рейтинга телеканалов и возможность добавлять любимые каналы в список Избранного. Имеется гид по программе передач, перечень доступных каналов, информация о текущих и предстоящих программах с детальными описаниями.

Доступно более чем 50 украинских и мировых телеканалов, например 112 Украина, 24 Канал, Громадське, UA: Перший, NewsOne HD, Эспресо,
5 канал, Skrypin UA, Малятко, Пиксель, Первый Автомобильный, EU Music, FashionTV и многие другие.

Скриншоты Ланет.TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 850
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое - Ньюс ридеры, новости

Отзывы о программе Ланет.TV

Admin

Отзывов о программе Ланет.TV alpha.17021502 для Android пока нет, можете добавить...

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