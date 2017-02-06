Программы для Android » Игры » Симуляторы » Барабанная установка 2.2.7 для Android
Барабанная установка для Android

Барабанная установка 2.2.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Барабанная установка 2.2.7 для AndroidОписание   Скачать Барабанная установка 2.2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (32,08 Мб) Скриншоты Барабанная установка 2.2.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Барабанная установка 2.2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Барабанная установка 2.2.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Барабанная установка – превратите ваше Android-устройство в настоящую драм машину. Для этого достаточно скачать, установить приложение и наслаждаться реалистичными звуками барабанов.

Приложение подойдет как новичкам, там и бывалым барабанщикам. Пользователям будет доступны множество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop, Jazz, Drum and Bass, Electro, Break Beat и д.р.). Звучание каждого барабана можно настроить отдельно (snare drum, bass drum, cowbell, hi-hat, ride and crash cymbals, tom-tom drums). В приложении присутствуют анимационные эффекты, а благодаря низкому уровню задержки, проблем при воспроизведении возникать не должно.

Скриншоты Барабанная установка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 249
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Музыка

Отзывы о программе Барабанная установка

Admin

Отзывов о программе Барабанная установка 2.2.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

X-plore

BlaBlaCar

AIMP

GPS status

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

 
 