Барабанная установка 2.2.7 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 32,08 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Барабанная установка – превратите ваше Android-устройство в настоящую драм машину. Для этого достаточно скачать, установить приложение и наслаждаться реалистичными звуками барабанов. Приложение подойдет как новичкам, там и бывалым барабанщикам. Пользователям будет доступны множество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop, Jazz, Drum and Bass, Electro, Break Beat и д.р.). Звучание каждого барабана можно настроить отдельно (snare drum, bass drum, cowbell, hi-hat, ride and crash cymbals, tom-tom drums). В приложении присутствуют анимационные эффекты, а благодаря низкому уровню задержки, проблем при воспроизведении возникать не должно. Скриншоты Барабанная установка: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 249 Разработчик Gismart Последнее обновление 06.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Симуляторы - Музыка Отзывы о программе Барабанная установка Admin Отзывов о программе Барабанная установка 2.2.7 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости