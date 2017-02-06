Барабанная установка – превратите ваше Android-устройство в настоящую драм машину. Для этого достаточно скачать, установить приложение и наслаждаться реалистичными звуками барабанов.
Приложение подойдет как новичкам, там и бывалым барабанщикам. Пользователям будет доступны множество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop, Jazz, Drum and Bass, Electro, Break Beat и д.р.). Звучание каждого барабана можно настроить отдельно (snare drum, bass drum, cowbell, hi-hat, ride and crash cymbals, tom-tom drums). В приложении присутствуют анимационные эффекты, а благодаря низкому уровню задержки, проблем при воспроизведении возникать не должно.