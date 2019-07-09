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Nuclear Submarine inc для Android

Nuclear Submarine inc 25 для Android

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Описание Nuclear Submarine inc 25 для AndroidОписание   Скачать Nuclear Submarine inc 25 для AndroidСКАЧАТЬ (62,36 Мб) Скриншоты Nuclear Submarine inc 25 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Nuclear Submarine inc 25 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nuclear Submarine inc 25 для AndroidОтзывы (0)  
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Nuclear Submarine inc - увлекательный симулятор подводной лодки, который не оставит равнодушными ценителей жанра. Благодаря игре можно освоить основы управления подводной лодкой и ядерным реактором на ней, научиться принимать сложные и ответственные решения при погружении на большие глубины, избегать подводных препятствий, а также придется столкнуться с возможными поломками ядерного реактора, ведь атомная подводная лодка способна стать атомной бомбой при аварии ядерного реактора и уничтожить ядерным взрывом целый город.

Присутствует большое количество улучшений, с которыми подлодка станет лучше и мощнее. Например новые корпуса позволят ядерной подводной лодке опускаться на невероятные глубины - прокачивайся и осваивай новые уровни, а дизельные двигатели, стирлинг, ядерные реакторы позволят плыть далеко и быстро.

Запас кислорода, батареи, запас топлива, насос, сонар, регенератор воздуха - все это придется использовать, чтобы дать ядерной подводной лодке уцелеть. На глубине вашу субмарину может начать затапливать, в этом случае необходимо использовать насосы и ремонтную команду чтобы выжить.

Особенности игры:

  • Подробная система устройства атомной подлодки.
  • 11 доступных улучшений.
  • Реалистичный симулятор подводной лодки.
  • 4 доступных языка - стань капитаном подлодки без всякого языкового барьера.
Nuclear Submarine inc
Nuclear Submarine inc
Nuclear Submarine inc
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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