Губка Боб: Кулинарный поединок для Android
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Губка Боб: Кулинарный поединок - кулинарный симулятор по мотивам популярного мультсериала про Губку Боба. Здесь вы встретите старых знакомых Мистера Крабса, Патрика Стара, Сэнди Чикс и Сквидварда. Создавайте собственную кухню, украшайте ресторан по своему вкусу, и готовтесь накормить досыта своих посетителей крабсбургерами, блинчиками, барбекю и пр.
Кроме этого можно разблокировать доступ к своим любимым персонажам и нарядить их в чумовые наряды в духе мультсериала.
Ключевые особенности приложения Губка Боб: Кулинарный поединок:
- Знакомые персонажи Губка Боб, Мистер Крабс, Сквидвард, Сэнди и Патрик.
- Расширяйте свою ресторанную империю.
- Создайте собственную кухню Бикини Боттом, украшайте ресторан по своему вкусу.
- Кормите своих посетителей вкуснейшими блюдами, включая крабсбургеры, блинчики, барбекю и многое другое.
- Исследуйте мир Губки Боба.
- Разнообразные кулинарные испытания и рецепты.
- Выберите мебель и украшения, которые придадут ресторанам Губки Боба индивидуальности.
- Улучшайте кулинарные принадлежности, чтобы готовить еду и обслуживать клиентов быстрее.
- Разблокируйте доступ к своим любимым персонажам и наряди их в чумовые наряды в духе мультсериала.
- Новый эксклюзивный сюжет "Губки Боба".
- Получайте классные награды и хвастайтесь своими кулинарными навыками в таблице лидеров, выполняя задания.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tilting Point
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|148,71 Мб
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