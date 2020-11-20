Губка Боб: Кулинарный поединок - кулинарный симулятор по мотивам популярного мультсериала про Губку Боба. Здесь вы встретите старых знакомых Мистера Крабса, Патрика Стара, Сэнди Чикс и Сквидварда. Создавайте собственную кухню, украшайте ресторан по своему вкусу, и готовтесь накормить досыта своих посетителей крабсбургерами, блинчиками, барбекю и пр.

Кроме этого можно разблокировать доступ к своим любимым персонажам и нарядить их в чумовые наряды в духе мультсериала.

Ключевые особенности приложения Губка Боб: Кулинарный поединок: