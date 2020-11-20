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Губка Боб: Кулинарный поединок для Android

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Губка Боб: Кулинарный поединок 1.0.24Описание
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Губка Боб: Кулинарный поединок - кулинарный симулятор по мотивам популярного мультсериала про Губку Боба. Здесь вы встретите старых знакомых Мистера Крабса, Патрика Стара, Сэнди Чикс и Сквидварда. Создавайте собственную кухню, украшайте ресторан по своему вкусу, и готовтесь накормить досыта своих посетителей крабсбургерами, блинчиками, барбекю и пр.

Кроме этого можно разблокировать доступ к своим любимым персонажам и нарядить их в чумовые наряды в духе мультсериала.

Ключевые особенности приложения Губка Боб: Кулинарный поединок:

  • Знакомые персонажи Губка Боб, Мистер Крабс, Сквидвард, Сэнди и Патрик.
  • Расширяйте свою ресторанную империю.
  • Создайте собственную кухню Бикини Боттом, украшайте ресторан по своему вкусу.
  • Кормите своих посетителей вкуснейшими блюдами, включая крабсбургеры, блинчики, барбекю и многое другое.
  • Исследуйте мир Губки Боба.
  • Разнообразные кулинарные испытания и рецепты.
  • Выберите мебель и украшения, которые придадут ресторанам Губки Боба индивидуальности.
  • Улучшайте кулинарные принадлежности, чтобы готовить еду и обслуживать клиентов быстрее.
  • Разблокируйте доступ к своим любимым персонажам и наряди их в чумовые наряды в духе мультсериала.
  • Новый эксклюзивный сюжет "Губки Боба".
  • Получайте классные награды и хвастайтесь своими кулинарными навыками в таблице лидеров, выполняя задания.
Губка Боб: Кулинарный поединок скриншот № 2
Губка Боб: Кулинарный поединок скриншот № 3
Губка Боб: Кулинарный поединок скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:148,71 Мб
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Отзывы о программе Губка Боб: Кулинарный поединок

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