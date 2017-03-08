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Рецепты от Поварёнок.ру для Android

Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для Android

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Описание Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для AndroidОписание   Скачать Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,88 Мб) Скриншоты Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Рецепты от Поварёнок.ру - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое обеспечивает доступ к кулинарным рецептам сайта Поварёнок.ру, содержащая крупнейшую базу рецептов (более 100 000) с пошаговыми инструкциями и фотографиями. Все рецепты добавляются в каталог пользователями сайта, а благодаря объективным оценкам и комментариям реальных людей, можно с легкостью выбрать только проверенные рецепты.

Приложение предлагает:

  • рецепты салатов;
  • рецепты горячих блюд;
  • рецепты закусок;
  • рецепты супов;
  • рецепты десертов;
  • рецепты тортов;
  • рецепты коктейлей;
  • домашние рецепты;
  • рецепты национальных кухонь;
  • рецепты в духовке;
  • рецепты для мультиварки;
  • рецепты для микроволновки и многое другое.
Скриншоты Рецепты от Поварёнок.ру:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 190
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
 Программа Рецепты от Поварёнок.ру отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Рецепты от Поварёнок.ру

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