Рецепты от Поварёнок.ру - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое обеспечивает доступ к кулинарным рецептам сайта Поварёнок.ру, содержащая крупнейшую базу рецептов (более 100 000) с пошаговыми инструкциями и фотографиями. Все рецепты добавляются в каталог пользователями сайта, а благодаря объективным оценкам и комментариям реальных людей, можно с легкостью выбрать только проверенные рецепты.
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