Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 3,88 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Рецепты от Поварёнок.ру - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое обеспечивает доступ к кулинарным рецептам сайта Поварёнок.ру, содержащая крупнейшую базу рецептов (более 100 000) с пошаговыми инструкциями и фотографиями. Все рецепты добавляются в каталог пользователями сайта, а благодаря объективным оценкам и комментариям реальных людей, можно с легкостью выбрать только проверенные рецепты. Приложение предлагает: рецепты салатов;

рецепты горячих блюд;

рецепты закусок;

рецепты супов;

рецепты десертов;

рецепты тортов;

рецепты коктейлей;

домашние рецепты;

рецепты национальных кухонь;

рецепты в духовке;

рецепты для мультиварки;

рецепты для микроволновки и многое другое. Скриншоты Рецепты от Поварёнок.ру: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 190 Разработчик MediaFort Последнее обновление 08.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Кулинария, напитки Отзывы о программе Рецепты от Поварёнок.ру Admin Отзывов о программе Рецепты от Поварёнок.ру 2.2 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости