Диетические рецепты для Android

Диетические рецепты 5.46 для Android

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Описание Диетические рецепты 5.46 для AndroidОписание   Скачать Диетические рецепты 5.46 для AndroidСКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты Диетические рецепты 5.46 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Диетические рецепты 5.46 для AndroidСтатистика   Отзывы о Диетические рецепты 5.46 для AndroidОтзывы (0)  
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Диетические рецепты - сборник вкусных и простых диетических рецептов с указанием калорийности каждого блюда. Представлены простые рецепты диетических салатов, супов, каш, десертов, выпечки, рецепты правильного питания и пр. Все диетические рецепты разделены на категории. Присутствует удобный поиск по названиям и по ингредиентам.

Все диетические рецепты представлены с пошаговой инструкцией приготовления и фото. Можно выбрать понравившиеся рецепты и сохранить их в Избранные. Также присутствует возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.

Можно делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и свои отзывы другим рецептам. Не требует обязательного подключения к Интернету.

Ключевые особенности:

  • Разнообразные диетические рецепты на любой случай.
  • Все диетические рецепты разделены на категории.
  • Удобный поиск по названиям и по ингредиентам.
  • Пошаговые инструкции приготовления и фото.
  • Понравившиеся рецепты можно сохранить в Избранном.
  • Возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.
  • Возможность делиться своими собственными рецептами.
  • Не требует обязательного подключения к Интернету.
Диетические рецепты
Диетические рецепты
Диетические рецепты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Диетические рецепты

Admin

Отзывов о программе Диетические рецепты 5.46 для Android пока нет, можете добавить...

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