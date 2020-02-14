Диетические рецепты - сборник вкусных и простых диетических рецептов с указанием калорийности каждого блюда. Представлены простые рецепты диетических салатов, супов, каш, десертов, выпечки, рецепты правильного питания и пр. Все диетические рецепты разделены на категории. Присутствует удобный поиск по названиям и по ингредиентам.

Все диетические рецепты представлены с пошаговой инструкцией приготовления и фото. Можно выбрать понравившиеся рецепты и сохранить их в Избранные. Также присутствует возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.

Можно делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и свои отзывы другим рецептам. Не требует обязательного подключения к Интернету.

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