ReciMe для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,81 Мб
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ReciMe - это социальная платформа, предназначенная для обмена, поиска и сохранения рецептов в вашем кулинарном сообществе. Наслаждайтесь тысячами простых и вкусных рецептов, делись своими кулинарными открытиями и легко находи вдохновение прямо среди своих друзей и знакомых.

Основные преимущества и возможности ReciMe:

  • Простые, вкусные и надежные рецепты от вашего сообщества: Повара на ReciMe делятся своими любимыми рецептами, подходящими для разных уровней мастерства. Используйте фильтры для поиска по предпочтениям, диетам и ингредиентам.
  • Храните ваши любимые рецепты в одном месте: Загружайте свои оригинальные рецепты или привязывайте любимые онлайн-рецепты для удобного доступа. Забудьте о бесконечном поиске в заметках и сохраненных закладках.
  • Открывайте для себя семейные рецепты: ReciMe ценит кухни и культурные особенности. Обнаруживайте семейные рецепты, передаваемые из поколения в поколение.
  • Легко делитесь рецептами с друзьями и семьей: Поделитесь своими кулинарными шедеврами через социальные сети, текстовые сообщения и электронную почту, вдохновляя друзей и родных готовить дома.
  • Воссоединяйте рецепты с вашим изменением: Путешествуйте в мир кулинарии, добавляйте свои нюансы к рецептам и делитесь своей уникальной версией.
  • Простое сохранение в личной кулинарной книге: Легко сохраняйте понравившиеся рецепты в свою личную кулинарную книгу для будущих кулинарных экспериментов.
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