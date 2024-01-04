ReciMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ReciMe
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,81 Мб
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ReciMe - это социальная платформа, предназначенная для обмена, поиска и сохранения рецептов в вашем кулинарном сообществе. Наслаждайтесь тысячами простых и вкусных рецептов, делись своими кулинарными открытиями и легко находи вдохновение прямо среди своих друзей и знакомых.
Основные преимущества и возможности ReciMe:
- Простые, вкусные и надежные рецепты от вашего сообщества: Повара на ReciMe делятся своими любимыми рецептами, подходящими для разных уровней мастерства. Используйте фильтры для поиска по предпочтениям, диетам и ингредиентам.
- Храните ваши любимые рецепты в одном месте: Загружайте свои оригинальные рецепты или привязывайте любимые онлайн-рецепты для удобного доступа. Забудьте о бесконечном поиске в заметках и сохраненных закладках.
- Открывайте для себя семейные рецепты: ReciMe ценит кухни и культурные особенности. Обнаруживайте семейные рецепты, передаваемые из поколения в поколение.
- Легко делитесь рецептами с друзьями и семьей: Поделитесь своими кулинарными шедеврами через социальные сети, текстовые сообщения и электронную почту, вдохновляя друзей и родных готовить дома.
- Воссоединяйте рецепты с вашим изменением: Путешествуйте в мир кулинарии, добавляйте свои нюансы к рецептам и делитесь своей уникальной версией.
- Простое сохранение в личной кулинарной книге: Легко сохраняйте понравившиеся рецепты в свою личную кулинарную книгу для будущих кулинарных экспериментов.
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Admin
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