Untappd для Android

Untappd 3.5.2 для Android

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Описание Untappd 3.5.2 для AndroidОписание   Скачать Untappd 3.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (36,83 Мб) Скриншоты Untappd 3.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Untappd 3.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Untappd 3.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Untappd - социальная сеть для любителей пива, которым интересно не только пить все время одно и то же пиво, но и находить и открывать для себя новые сорта и вкусы, основываясь на подсказках других пользователей. Вы узнаете, кто из ваших друзей какое пиво пьет, где он это делает, сможете обсудить весь мир хмеля и солода.

Также ведет учет выпитого пива разных сортов, представляя собой эдакую записную книжку предпочтений. Пробуя очередной бокал, вам не придется сожалеть о том, что уже пробовали это и оно не понравилось, а вы просто забыли название. Можно отметить где пил, выставить балл от 1 до 5 с шагом 0.25 и в комментариях написать свои впечатления. Со временем количество выпитого будет расти, собираться статистика по сортам, местам, формироваться предпочтения и т.д.

Содержит практически все доступные в мире сорта пива. Во вкладке Drink Up узнаете, какое пиво популярно у пользователей. Здесь же можно найти пиво по названию. После выбора пива и перехода на его страницу идет описание: стиль напитка, вкус, пользователей, кто его попробовал, а также карта ближайших заведений, где вы сможете его продегустировать. Ну а когда придете в бар, не забудьте сфотографировать кружку и выложить фото в Сеть через данное приложение. Это т.н. check-in - отметка, что вы здесь были.

Особенности приложения Untappd:

  • Открывайте для себя новые сорта пива и баров рядом с вашим местоположением.
  • Смотрите, где отдыхают ваши друзья и встречайтесь с ними.
  • Персонализированные рекомендации сортов пива для вас на основе ваших вкусов и вкусов ваших друзей.
  • Узнайте, где можно получить определенный сорт пива вблизи вас.
  • Оценки, отзывы и фотографии ваших любимых сортов пива с друзьями.
  • Публикуйте свои впечатления и фотографии в Twitter, Facebook и Foursquare.
  • Создавайте список пива, которое вы хотите попробовать в будущем. Чтобы добавить пиво, нужно его точное название, название пивоварни и градус.
  • Система наград-достижений, за которые даются специальные бейджи.
Untappd
Untappd
Untappd
Untappd
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Untappd

Admin

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