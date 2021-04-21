inMyCellar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020.10.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Transmutable Explorations
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 682 | Статистика
|Размер:
|3,52 Мб
|СКАЧАТЬ
inMyCellar — каталог различных настоек, вин, пива и других напитков, которые хранятся в вашем подвале или баре. Вы можете ввести название, происхождение, объем и количество емкостей, примечание.
В общем, удобная штука для тех, кто коллекционирует не пустую тару, а хорошие напитки.
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Отзывы о программе inMyCellar
Admin
Отзывов о программе inMyCellar 2020.10.22 пока нет, можете добавить...