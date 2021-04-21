inMyCellar — каталог различных настоек, вин, пива и других напитков, которые хранятся в вашем подвале или баре. Вы можете ввести название, происхождение, объем и количество емкостей, примечание.

В общем, удобная штука для тех, кто коллекционирует не пустую тару, а хорошие напитки.