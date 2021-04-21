inMyCellar для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2020.10.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 682 | Статистика
Размер:3,52 Мб
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inMyCellar — каталог различных настоек, вин, пива и других напитков, которые хранятся в вашем подвале или баре. Вы можете ввести название, происхождение, объем и количество емкостей, примечание.

В общем, удобная штука для тех, кто коллекционирует не пустую тару, а хорошие напитки.

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Отзывы о программе inMyCellar

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