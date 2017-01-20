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Антирадар Стрелка для iOS

Антирадар Стрелка 3.23 для iPhone

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Описание Антирадар Стрелка 3.23 для iPhoneОписание   Скачать Антирадар Стрелка 3.23 для iPhoneСКАЧАТЬ (11 Мб) Скриншоты Антирадар Стрелка 3.23 для iPhoneСкриншоты (6)   Статистика Антирадар Стрелка 3.23 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Антирадар Стрелка 3.23 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Антирадар Стрелка - программа, предназначенная для предупреждений о стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) в России и СНГ.

Отображает на экране объекты по ходу движения автомобиля, указывает тип, расстояние, вашу скорость и ограничение. Кроме этого выдает до трех звуковых и голосовых предупреждений об объекте по настроенным вами расстояниям. Также предупреждает вибрацией, бипером с изменяющейся частотой и через напоминания.

Особенности приложения:

  • Не требуется доступ в интернет во время движения.
  • Расширенная база, исключающая мусор в виде погодных камер, разных охранных, контрольных и т.п.
  • Позволяет загружать любые базы объектов из текстовых файлов и по прямым ссылкам в интернет.
  • Может работать в фоновом режиме (только баннер, звук, бипер и вибрация).

Для качественной работы приложения необходимо:

  • Загрузить базу. Требует наличие интернет (далее, при поездках, интернет не требуется)
  • Разрешить использование GPS.
  • Разрешить обновление контента.
  • Для работы в фоне включить уведомления (звуки, баннеры)
  • Включить обнаружение и начать движение.
  • Внимание! Что-либо увидеть вы сможете только начав движение. Дома и при скорости меньше минимальной, программа показывает только --.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Антирадар Стрелка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 584
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - другое

Отзывы о программе Антирадар Стрелка

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