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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Яндекс.Почта — официальный клиент для доступа с iOS-устройств на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в письма вложения, обмениваться сообщениями через Я.Онлайн и многое другое. Основные возможности Яндекс.Почта: Возможность читать и писать письма, в том числе с вложениями.

Наличие автоматических уведомлений о новом письме.

Возможность делиться своими координатами со ссылкой на Яндекс.Карты.

Поиск писем.

Группировка писем по темам.

Фильтрование писем по меткам, например, «Непрочитанные» или «Важные».

Встроенный чат.

Работа с почтовыми ящиками в Яндекс.Почте для Доменов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Яндекс.Почта для Android