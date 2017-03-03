|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Яндекс.Почта — официальный клиент для доступа с iOS-устройств на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в письма вложения, обмениваться сообщениями через Я.Онлайн и многое другое.
Основные возможности Яндекс.Почта:
- Возможность читать и писать письма, в том числе с вложениями.
- Наличие автоматических уведомлений о новом письме.
- Возможность делиться своими координатами со ссылкой на Яндекс.Карты.
- Поиск писем.
- Группировка писем по темам.
- Фильтрование писем по меткам, например, «Непрочитанные» или «Важные».
- Встроенный чат.
- Работа с почтовыми ящиками в Яндекс.Почте для Доменов.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app