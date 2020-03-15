Яндекс.Почта для Android

Яндекс.Почта 4.50.0 для Android

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Описание Яндекс.Почта 4.50.0 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Почта 4.50.0 для AndroidСКАЧАТЬ (23,09 Мб) Скриншоты Яндекс.Почта 4.50.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Почта 4.50.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Почта 4.50.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Почта — официальный клиент для доступа с Android-смартфона на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в письма вложения, обмениваться сообщениями через Я.Онлайн и многое другое.

Основные возможности Яндекс.Почта:

  • Возможность читать и писать письма, в том числе с вложениями.
  • Наличие автоматических уведомлений о новом письме.
  • Возможность делиться своими координатами со ссылкой на Яндекс.Карты.
  • Поиск писем.
  • Группировка писем по темам.
  • Фильтрование писем по меткам, например, «Непрочитанные» или «Важные».
  • Встроенный чат.
  • Работа с почтовыми ящиками в Яндекс.Почте для Доменов.
Яндекс.Почта
Яндекс.Почта
Яндекс.Почта
Яндекс.Почта
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 384
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе Яндекс.Почта

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