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Google Диск для iOS

Google Диск 4.17 для iPhone, iPad

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Описание Google Диск 4.17 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Диск 4.17 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (168 Мб) Скриншоты Google Диск 4.17 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google Диск 4.17 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Диск 4.17 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Диск – бесплатное облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить фотографии, видео и документы на удаленном сервере, просматривать их с любого мобильного устройства или компьютера, делиться ими с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д.

Google Диск позволяет пользователю:

  • Просматривать документы, PDF-файлы, фотографии, видео и другие типы файлов.
  • Искать файлы по имени и содержимому.
  • Открывать доступ к файлам и папкам другим пользователям.
  • Определять, кто может просматривать и редактировать содержимое файлов и папок, а также оставлять комментарии.
  • Быстро открывать недавно просмотренные файлы.
  • Отслеживать статистику использования файлов.
  • Включать офлайн-доступ к файлам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Диск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 32
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Обмен файлами

Отзывы о программе Google Диск

Admin

Отзывов о программе Google Диск 4.17 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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