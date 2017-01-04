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5 Google Диск – бесплатное облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить фотографии, видео и документы на удаленном сервере, просматривать их с любого мобильного устройства или компьютера, делиться ими с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д. Google Диск позволяет пользователю: Просматривать документы, PDF-файлы, фотографии, видео и другие типы файлов.

Искать файлы по имени и содержимому.

Открывать доступ к файлам и папкам другим пользователям.

Определять, кто может просматривать и редактировать содержимое файлов и папок, а также оставлять комментарии.

Быстро открывать недавно просмотренные файлы.

Отслеживать статистику использования файлов.

Включать офлайн-доступ к файлам. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Google Диск для Android