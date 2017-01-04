Google Диск – бесплатное облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить фотографии, видео и документы на удаленном сервере, просматривать их с любого мобильного устройства или компьютера, делиться ими с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д.
Google Диск позволяет пользователю:
Просматривать документы, PDF-файлы, фотографии, видео и другие типы файлов.
Искать файлы по имени и содержимому.
Открывать доступ к файлам и папкам другим пользователям.
Определять, кто может просматривать и редактировать содержимое файлов и папок, а также оставлять комментарии.
Быстро открывать недавно просмотренные файлы.
Отслеживать статистику использования файлов.
Включать офлайн-доступ к файлам.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app